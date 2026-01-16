捷運三鶯線捷運站透光設計挨批侵害住戶隱私 捷運局回應了

新北市長侯友宜今午率市府團隊至土城舉辦行動治理座談會，近年土城有多條捷運正興建中，交通便利帶來人口成長，會中有里長提案指，捷運三鶯線將通車，但媽祖田站的透光設計卻侵害附近住戶隱私，且車輛測試噪音影響居民生活品質，要求市府改善。

土城區長周晉平今簡報指出，土城三鶯線工程進度至去年底已完成99.3%， 預計今年通車，大幅縮短三峽、鶯歌及頂埔地區的通勤時間，另其他包括萬大線第二期捷運土城樹林線也已進入全面施工，另有社宅及公園等建設，他統計近年向市府申請的補助案共97案，基礎建設補助款8億元，未來將努力打造宜居、安全、永續的新都心。

侯友宜致詞表示，現在土城不僅帶動土城發展，捷運5線齊發，帶動土、樹、三鶯等區，他在當市長就開始努力改變土城風貌，他更笑說，現在在場有很多連任的里長有些可幹9屆10屆，他卻只能做2屆，他想要繼續做也沒得做，不過也沒關係，沒得做就到里長家去座座。

隨後座談會現場進行里長提案，包括頂新里長許元皇、頂埔里長林忠謀則提案指，媽祖田站的透光設計卻侵害附近住戶隱私，且車輛測試噪音影響居民生活品質，要求市府能改善。

對此，捷運局回應，針對車站透光設計將規劃朝向站內增設百葉等方式，讓住戶夜間能有效阻隔光害，也會持續透過現場勘查確認改善位置，降低視覺干擾。至於列車測試期間噪音，是因緊急煞車導致車輪失圓出現異音，已執行車輪旋削，實測至少可降噪10 分貝，大幅降低行駛聲音。

此外，捷運局也在中央路四段路段安裝高隔震基板及浮動式道床，從軌道基礎設施端隔離振動與噪音，三鶯線契約降噪標準是比法規標準再降5分貝規劃，若有超標會要求廠商改善至符合為止。