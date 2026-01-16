松山機場附近土地超精華…卻呈現荒涼與高樓的城鄉對比 地方急陳情

台北市松山機場附近多筆國防部土地不是閒置，就是舊有房屋，與鄰近高樓大廈形成強烈城鄉對比，在地里長今向市長蔣萬安陳情，盼市府向國防部溝通促成都更。蔣萬安允諾，更新處強調將持續了解政戰局土地評估公辦都更進度，協助推動。

蔣萬安今上午赴松山區參加與里長有約，民福里長李麗容提案建請市府向國防部政戰局協調規畫里內國防用地都更計畫。她表示，老蔣時代，政府撥地給民眾蓋房子，住戶也都有繳房屋稅，然而軍方若要討回土地，變成居民要拆屋還地，但軍方不會這樣做，因此住戶希望有機會都更。

李麗容說，這些地上建物大多超過50、60年，目前都是70、80歲的第二代居住，雖然房子老舊，他們就怕未來被迫搬遷或要都更，迄今都不敢整修；有些建物則因轉賣、出租，被國防部清查為非列管住戶，而拆光成空地。

她希望蔣市長能與國防部溝通，看能不能協助整合都更，若可以一區一區進行，可加速當地發展，也能讓民福里的居住環境變更好。

國防部政治作戰局表示，民福里多塊土地屬於國防部列管「不辦理改建眷村」範圍，為了解決現有住戶的居住問題、「不辦理改建眷村」得否參與都更，國防部去年開政策研討會，依國軍老舊眷村改建條例第11條，是可參與公辦都更。

政戰局說，造冊列管該區域174戶，國防部依眷改條例、都更條例的規定，正在清查住戶身分，已清查136戶，其餘38戶尚未回應，預計1月23日再派員實地訪查，釐清是否為列管住戶。另邀集國防部法律事務司及相關法務部門協助，提供相關法律意見、共同研商。

台北市更新處長詹育齊指出，民福里多筆國防部政戰局的土地中，松山民權東公辦都更案已於去年完工，另有部分由民間實施者主導都更進行中。政戰局正在清查土地上建物，國家住都中心也針對部分土地陳情畫設公畫都更地區，北市府將持續了解政戰局土地評估公辦都更進度，協助推動。