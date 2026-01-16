出席樹林行動治理座談 侯友宜：大力推動在地多項重大計畫

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，他說，除了捷運土城樹林線全面動工，預計2031年完工。市府更全力推動大柑園開發、防洪三期及機五周邊開發等多項重大計畫，並納入「新北大巨蛋」選址評估，展現將樹林打造為新北核心發展區的決心。

針對地方發展願景，侯友宜表示，「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」是帶動樹林轉型的三大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能。此外，市府亦同步布建汙水下水道基礎建設，完善環境全面提升居民生活品質。

針對各界矚目的「新北大巨蛋」選地，侯友宜表示，樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估的方向之一，未來若能落腳樹林，將成為帶動地方觀光與運動產業的新地標。

在基層交通改善上，市府透過「城市減法」主動拆除保安、坡內、文化等3座使用率低的陸橋，還給市民清爽的天際線。同時，任內已成功打通育英街、太平路等5條瓶頸道路，落實「里里相通」的目標，讓在地交通路網更為順暢便捷。

針對里長關切的治安與休憩議題，侯友宜指示警察局，優先增補北大派出所警力；關於里長提案的彭厝萬坪公園與第八平面停車場活動中心案，市府亦積極向中央爭取共構興建。

新北市議員江怡臻表示，樹林區在市府與里長們的努力下，安居樂業，建設一步步到位，未來重點建設包括捷運土城樹林線全線動工、污水下水道逐步鋪設、以及新北大巨蛋是否落腳樹林，帶來更長遠的地方繁榮與發展。

江怡臻說，自己非常關心鹿角溪河濱綠地建設能如期完成，以及新北中小產業，特別是傳統產業與製造業，是否受關稅波及，期盼中央能與地方並肩作戰。

新北市長侯友宜今與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
