環團怒轟台中市府漠視白海豚棲地 要求退縮港區保育瀕危物種

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
環團今天上午前往沙鹿區公所前，抗議市府罔顧白海豚重要棲息環境，呼籲台中港特定區外港應退縮，改劃為海洋資源地區。記者黑中亮／攝影
環團今天上午前往沙鹿區公所前，抗議市府罔顧白海豚重要棲息環境，呼籲台中港特定區外港應退縮，改劃為海洋資源地區。記者黑中亮／攝影

台灣白海豚族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，但台中市政府日前預告的「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，竟無視農業部公告的「白海豚重要棲息環境」，仍將外港海域列入都市計畫範圍；環團今日召開記者會，嚴正要求市長盧秀燕將外港海域移出特定區範圍，改劃為海洋資源地區。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，90%的台灣白海豚都在台中港被記錄過，顯示台中港是白海豚熱區，但市府在國土功能分區劃設時，刻意跳過外港海域，完全不管瀕危白海豚的死活，認為「盧市府對白海豚保育根本是說一套、做一套！」無論是新建防波堤或填海造陸，都在白海豚重要棲息環境上，強調保育應優先於台中港擴建。

台中市都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被畫為「城鄉發展地區第一類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地畫為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。

都發局並表示，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並劃設海洋資源地區等建議，已納入規劃參考，後續將由都市計畫委員會審議。

台中港務分公司回應指出，尊重環保團體提出的意見，未來在推動港口建設及配合國家能源政策的同時，將持續依相關法令落實環境管理與生態保育措施，並透過既有法制與專業審查機制，審慎評估各項工程對環境的影響，朝向兼顧港埠發展與海洋生態保護的方向努力。

