蔣萬安與松山區里長有約 強調今年施政重點

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天到松山區與里長座談，蔣萬安致詞時向里長說明今年的施政重點。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天到松山區行政中心主持市長與里長有約會議，蔣萬安致詞表示，今年在松山區施政主要有三項重點，首先是捷運環狀線東環段將動工，第二是持續推動老舊住宅的都更，最後是營養午餐免費讓大家減輕育兒負擔。

蔣萬安強調回到這裡就像回娘家一樣熟悉，感謝每一位里長持續給予的指導與建議，讓市府可以幫里民解決問題；今年持續擴張台北捷運路網，全新「環狀線東環段」即將於明年正式動工，將串連台北市中山、內湖、松山、信義與文山五大行政區，全面打通東台北的交通動脈，也帶動松山區的建設，再來，持續推動老舊住宅的都更，都更處會持續關注一些專案的辦理進度，讓都更加速進行，還有，台北市為了減輕許多年輕父母養兒育女的負擔，持續推動相關政策減輕育兒負擔，例如今年讓營養午餐免費就是其中一項政策，幫助大家減輕負擔與解決問題。

台北市長蔣萬安（右）今天到松山區與里長座談，蔣萬安逐一向里長致意。記者潘俊宏／攝影
