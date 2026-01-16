命理師李靜唯曝「大象變獅子」 蔣萬安點名二寶才是

命理專家、吠陀占星權威李靜唯分析台北市長蔣萬安這2年運勢，將會從「大象變獅子」，蔣的故事還沒有走到最精彩的篇章，時間正在為他鋪路，蔣真正的高峰，仍在未來。蔣萬安今上午赴松山區參加與里長有約被問及此事，他說，「我是魔羯，二寶才是獅子。」

李靜唯日前在臉書指出，蔣萬安此生的成長路徑，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子。這不是張揚的權力，而是來自內在厚度的威望。2026年對他而言，能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年，若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋。

她認為，蔣萬安真正的高峰，仍在未來。必須等到數年後走入木星流年，他的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。有些人，不需要急著證明自己，時間會替他完成所有說明。