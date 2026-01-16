獨／北市為何用專用垃圾袋？「專袋教父」曝背後秘辛

北市垃圾費隨袋徵收已25年，幕後推手「專袋教父」、北市環保局副局長盧世昌今屆齡退休，從起初拚命準備寫計畫、到12個行政區開說明會，還歷經地方連署停止政策等風波，到如今促進北市資源回收率65.1%，成為全球第一，一路走來並不容易。

1994年陳水扁當選台北市長後，當時議員都在爭執垃圾費「隨水徵收」的金額多寡，環團也吵收費有問題，當年是業務承辦股長的盧世昌回憶，1995年韓國全國實施垃圾費隨袋徵收後，各方認為台灣應該也可來做，環保署徵求志願試辦垃圾費隨袋徵收的縣市，時任北市環保局長劉世芳決定試辦，或許能解決隨水徵收爭執。

「全國就只有我們願意試辦。」盧世昌忙寫計畫，找上大安、中山區共7里試驗做對照組，1998年試辦，4月宣導期、5月勸導、6月執行期，但試辦3個月就喊卡，因為當年議會審預算，通過民國88年度（1998年7月至1999年6月）停收垃圾費一年。

盧世昌說，1998年適逢選舉年，拚連任的陳水扁、角逐大位的馬英九都提出垃圾費從量徵收的同樣政見，馬後來選上，市府再跟議會提案垃圾費須依法徵收，是否能恢復收費，議會允諾恢復隨水徵收1年，但要求2000年7月1日沒改為隨袋徵收，北市就永遠不收垃圾費。

「那年我們拚命準備」盧世昌回憶，他寫宣導計畫、草擬一般廢棄物清除處理費隨袋徵收自治條例，也發包設計專用垃圾袋、價格設定、如何鋪貨到各代售點、行銷方式，自己還到12行政區開說明會，整個環保局及市府各局處都傾全力在做。

盧世昌坦言，隨袋徵收政策不只被里長看衰，認為台北市民不行、還沒到那個水準、大家不會願意花錢買垃圾袋，到時滿街都會是垃圾，甚至400多個里長連署向馬英九訴求停止該政策，但馬市長仍堅持政策沒問題。

「成不成在市民，市府就是做配套措施」，盧世昌說，環保局1年內辦了700多場說明會，派人到各里、市場、學校、教會、寺廟等地去宣講，連馬市長主持婚禮都從口袋抽出專用垃圾袋宣導，且當時每輛垃圾車配有宣導員、義交和義警，甚至做到清潔隊宅配垃圾袋到府，讓民眾沒有買不到垃圾袋藉口而不得不使用。

盧世昌說，環保局每月做政策知悉度的民調，2000年6月已近100%，沒有人不知道北市要做隨袋徵收。7月1日當天實施，北市92萬戶使用專用垃圾袋的遵循率，高達97%，儘管從試辦到正式上路歷經2年半，「台北市民真的有無限可能」，令人感佩。