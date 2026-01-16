「專袋教父」榮退！北市環保局活字典 盧世昌操刀7部自治條例

台北市環保局副局長盧世昌今天屆齡退休，42年職涯服務於同一單位，他不僅是無所不知的活字典，草擬過7部自治條例，更是北市垃圾費隨袋徵收幕後推手的「專袋教父」。回首來時路，他說，每項政策不只單靠環保局，也仰賴市民配合，「台北市民真的有無限可能」。

盧世昌從空氣品質噪音管制科基層做起，也到過局長室幫忙，接任廢棄物管理科股長、技正和科長，升簡任技正後去綜合企畫科做環評，再升主秘，2013年2月接任副局長至今年屆齡退休。他自認適合與人互動、溝通，當公務員則是一個機緣。

談起進入公職服務機緣，他說，就讀華夏工專（現為華夏科技大學）化工科期間，盧世昌在老師建議下以同等學歷參加化學工程普考，上榜後保留資格，退伍後分發至環保局服務；工作之餘，他為了考化學工程高考而插大，以第一名之姿從淡江大學化工系夜間部畢業，努力近10年仍考不上，最後改考環境管理，一次就上，又分發留任原單位。

在空噪科10年歷練，盧世昌每天騎機車奔波在轄管的松山、南港區，不只宣導，也稽查工廠、空汙、噪音、陳情案等。接著，他獲時任局長吳義雄賞識，調任局長室幫忙；吳高升後，他仍喜歡為民服務的工作，便到廢管科當股長又升科長，一待15年，處理焚化廠、掩埋場，更重要的是成功推動重大政策「垃圾費隨袋徵收」，還被同事譽為「專袋教父」。

盧世昌的公職生涯幾乎等同於台北市環保史，同事眼中的他是「環保局活字典」，許多大小事都有所掌握，熟悉環保局業務發展的歷史，就連談及20多年前隨袋徵收的歷程，如今仍倒背如流。

雖然曾被找去接掌其他單位的主秘、副局長，崇尚日本久任制的盧世昌認為，空降不好帶人，且待在同一個領域的經驗累積會連續，「空水廢毒噪，每個問我，我都知道」，即使熟悉各項業務，仍謙虛地說「我待42年，也不認為我全部都學會。」

「天道酬勤，這個社會還算是公平」，盧世昌說，自己沒背景也無政治取向，就是專業的公務員而已，一步步穩紮穩打，感謝歷任市長與局長等長官賞識和提拔，讓他能夠做到副局長的位置，也要謝謝同事的一起努力。

昨日是最後一天上班，把工作當嗜好的盧世昌在崗位待在最後一刻才打卡下班，上午在局務會議分享退休感言，「我擅長寫自治條例，以後願意幫人家代工。」

盧世昌透露，自己很享受寫出來的東西被指教和批評，每次著手去寫一部法規時，得要讓人一看就懂，就會考慮到許多面向的配套措施，也是在考驗自身的規畫能力。

「公務員是建立一套制度讓人家去運作」，盧世昌細數執筆的自治條例，包含垃圾焚化廠回饋地方、新闢垃圾衛生掩埋場回饋地方、山豬窟垃圾衛生掩埋場延用期間回饋補助、一般廢棄物清除處理費徵收、公廁環境衛生管理、淨零排放管理等，還有兩度闖關議會未成功的光害防治管理自治條例。