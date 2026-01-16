雪隧重傷坪林 地方力推生態旅遊挽救

高鐵延伸宜蘭在東北角4區「過門不入」，4鄉鎮憂心成高鐵過境的孤島。類似慘痛經驗早在坪林等區上演，雪隧通車後，遊客停留坪林人數大幅減少，坪林老街茶行、商店業績衰落，觀光衝擊大。

雪隧通車前，坪林是雙北往返宜蘭的主幹線北宜公路最重要休息站，過往旅客會在坪林用餐消費或茶行買茶，逢假日車流在北宜公路塞得水泄不通，但自雪隧2006年通車後，類似場景已不復見。

坪林文平茶莊業者表示，坪林街上平日冷清沒遊客，僅在假日有零星人潮，由於店內只賣茶葉，業績比雪隧通車前差很多。泰源茶莊陳姓業者說，過去雪隧剛通車時確實業績變差，不過近年地方觀光轉型，假日人潮略有變多，許多台北客專程到坪林用餐及泡茶，稍有好轉跡象。

坪林農會理事長陳文慶是第四代茶農，他感嘆，雪隧通車後對坪林茶業造成巨大衝擊，平日的坪林老街幾乎沒有遊客；且茶葉並非民生必需品，隨著環境變遷，「坐下來泡一壺熱茶」的悠閒時光不再，製茶成本增加，利潤愈來愈少，加上年輕人不願傳承，坪林茶葉前景面臨很大挑戰。

陳文慶說，政府雖輔導青農返鄉種茶，但成效有限，製茶要靠密集勞力，還須看天吃飯，茶葉收成差的收入可能比上班族還少，許多年輕後輩寧願到超商打工，也不願返鄉承接家業，茶田仍有許多70多歲老茶農賣命工作，凋零已是既成事實，並已非輔導就能改變。

坪林區長張秀玲說，坪林區高達8成人口從事與茶葉相關產業，雪隧通車對坪林觀光及茶產業造成衝擊，市府及區公所努力推動低碳生態旅遊，透過青農推廣製茶等深度文化體驗，假日已逐漸看到成果，今年持續爭取愛好親近山水的國內外遊客發展生態教育遊程，打造坪林成為大台北後花園。