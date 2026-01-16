聽新聞
新北東北角4區 盼北宜高鐵預留設站

聯合報／ 記者邱瑞杰黃婉婷／連線報導
前北縣貢寮鄉長趙國棟昨號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留後路。記者邱瑞杰／攝影
前北縣貢寮鄉長趙國棟昨號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留後路。記者邱瑞杰／攝影

北宜高鐵計畫正待行政院核定，新北市東北角民眾組成「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」，會長趙國棟昨天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為子孫留一條後路。

行政院前政務委員張景森、交通部前部長賀陳旦等人呼籲喊卡高鐵延伸宜蘭案，行政院發言人李慧芝昨天指北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，經多年審慎研析，已完成可行性和綜合規畫，國發會去年12月中旬開會研商，審議結論支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正，今年1月再函報國發會，相關行政程序進行中。

據鐵道局規畫，北宜高鐵從南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），往南設置一座維修機廠，全長約60.6公里，預估期程為核定後11年完成。

高鐵延伸宜蘭路線使用新北東北角上述4區土地，卻「過門不入」，在地民眾反彈，批地方發展條件已經不好，人口外流嚴重，如今這麼重要的交通，竟連設個小站的機會都沒有，實在說不過去。

在地民眾說，濱海公路為4區帶來經濟效益，雪隧開通後，車流都不走濱海公路，地方跟著沒落，年輕人都外流，希望高鐵設預留站，讓年輕人有機會返家發展。

趙國棟在前台北縣時代曾擔任貢寮鄉長，和同樣曾任貢寮鄉長的陳世男等20多人，昨天齊聚新北貢寮澳底，拉白布條爭取高鐵在東北角設站，布條寫著「北宜高鐵過境不留，東北角要繁榮，請給偏鄉一個機會。」

趙國棟說，希望中央能考量城鄉差距問題，設站地點可專業判斷，政府應可在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4區內找出地點設站。他表示，高鐵在西部有直達車，也有站站停靠的班次，地方不祈求設站規模，希望將來時機到了就能設站，為未來留個空間。

「只想保留個希望給子孫。」趙國棟說，同樣在新北市，板橋畸零地1坪可賣300萬元，貢寮才3萬元，城鄉差距太大。東北角4區屬較晚發展地區，「至少要留一個本給我們」，才有機會縮小城鄉差距。陳情民眾也感嘆，可能許多陳情人都活不到高鐵設站時，過去貢寮核四搞了40幾年，地方都沒發展，「這次高鐵是僅有的機會了」。

