新北新莊選區 綠新人輩出 藍蔣根煌拚連任

新北議員第三選區（新莊區）藍綠白插旗，民進黨現有3席，2026選戰預計提4席，在婦保名額及現任英系議員鍾宏仁宣布不拚連任情況下，綠營新人輩出，立委吳思瑤國會辦公室前主任吳奕萱、游錫堃辦公室前副主任陳岱吟呈現雙姝內戰，前代表翁昭仁也來勢洶洶。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，民進黨六都議員初選2月4日至10日登記，3月2日至4月10日辦初選民調，有意參選的新人持續衝刺，老將步步為營。

新莊選區共7席，藍綠各3席，民眾黨1席。綠營鍾宏仁、翁震洲、林秉宥各擁基層實力，鍾連任3屆，昨出席新莊行動治理座談，當眾證實不連任，開放給新人；市長侯友宜笑說「宏仁議員不選了，讓他多說一些」。

綠營新人各自衝刺，立委吳秉叡持續陪吳奕萱站路口、掃市場增加曝光度。吳奕萱說，她有10年幕僚經驗，參選要證明年輕世代行動力和執行力。

獲正國會支持的女將陳岱吟日前上架與立法院前院長游錫堃合體看板，昨又找宜蘭立委陳俊宇到新莊裕民市場拜票。她說，自己是新莊女兒，一步一腳印，有信心成為新莊最佳代言人。

國民黨有議長蔣根煌和蔡健棠、戴湘儀3席，蔣根煌一度評估要由兒子蔣欣璋接棒，但蔣欣璋知名度和實力目前還不如父親，蔣根煌昨受訪強調「我會選連任」，讓黨部吃下定心丸；號為「侯家軍」的戴湘儀本屆高票當選，還是選區內三大黨唯一女性，有婦保名額雙重加持，但此次面臨綠營女將挑戰，仍有一番苦戰。

民眾黨議員陳世軒也將拚連任，他說，民眾黨每區以提名1席為原則。