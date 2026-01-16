北市大安文山區 綠初選7搶4

北市大安、文山選區有13席議員，泛綠占4席，擁有財經背景、政論名嘴徐嶔煌昨宣布投入民進黨初選，加上現任、表態新人、潛在人選恐形成「7搶4」局面，且初選出線者還有社民黨議員苗博雅分票，綠營選情相當緊繃。

北市第六選區（大安、文山）共有13席議員，在趙怡翔轉任國安會副秘書長後，目前僅有12席，地方人士分析，若加上社民黨議員苗博雅，泛綠陣營可拿到「3+1」席選票，也是民進黨下屆提名從5席減到4席的關鍵原因。

綠營在該選區表態新人有湧言會新人劉品妡、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱、英系北市黨部前副執行長陳聖文，加上現任議員簡舒培、王閔生，本屆落選律師詹晉鑒也傳有意捲土重來，加上徐嶔煌昨也在民進黨立委沈伯洋等人陪同下宣布參選，該選區形成激烈競爭。

徐嶔煌過去是政治大學外交所畢業，與現任市長蔣萬安是同班同學，2015年擔任過柯市府「廉政透明委員會」委員。

徐嶔煌昨說，時代力量時任黨主席黃國昌曾2度邀請他參選中正萬華市議員，前市長柯文哲也找過他，不過當時認為政治歷練不夠成熟而婉拒，如今他已經準備好了。

劉品妡昨也由立委林楚茵陪同掃街，劉表示，她是幕僚出生一直都在選民服務，會持續一步一腳印回應選民期待。

至於國民黨方面現任議員共有8席，無增加新人空間，但車層里長李易儒有意角逐，有待黨部協調；至於民眾黨應由現任議員張志豪力拚連任。