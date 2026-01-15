快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

聽新聞
0:00 / 0:00

野柳神明淨港文化祭元宵節登場！百人淨港開放報名 今年加碼漁火音樂會

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加，名額200人，額滿為止。今年加碼「漁火音樂會」，3月2日晚間結合音樂與在地文化，邀請民眾一同感受野柳獨有的信仰魅力。

萬里區公所表示，延續百年傳統的野柳神明淨港，是北海岸極具代表性的宗教文化盛事，每年農曆正月十五舉行，是在地保安宮主祀的開漳聖王為求水域平安清靜，漁民出海平安、漁獲豐收及酬謝神恩的重要祭儀。

公所說，儀式依序分為「淨海巡洋」、「神明淨港」與「神明過火」3階段，呈現「水中去、火中來」的民俗景象，展現信仰文化中敬海、謝海的精神內涵，吸引眾多信眾與遊客共襄盛舉。

為吸引遊客體驗萬里深度文化2日遊，今年活動首度在3月2日晚間7時推出暖場活動「漁火音樂會」，邀請中職樂天女孩啦啦隊人氣團員琳妲擔任主持人，集結「羊咩咩歌后」謝采吟、新生代樂團「公館青少年」及萬里在地社區團體精采表演，為神明淨港揭開序幕。

萬里區公所指出，今年結合萬里、金山地區6家飯店業者，共同推出住宿泡湯等多項專屬優惠，可樂旅遊也配合推出「野柳神明淨港北海岸1日遊」行程，讓民眾參與豐富多元的年度盛事。

萬里區公所，野柳神明淨港文化祭活動當天，會舉辦愛心漁獲大拍賣，年年秒殺「新鱻尚讚」海鮮禮盒，市價1200元，限量優惠價660元。還有限量野柳保安宮專屬金箔平安貼紙，免費限量發放「野柳神明淨港限定可樂果」及多重好禮摸彩活動，邀請大家親身體驗百年傳承的神明淨港文化。報名百人淨港及活動資訊，可上活動官網（https://www.ydcf.org.tw/）查詢。

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加。圖為活動資料照。圖／萬里區公所提供

神明 野柳 萬里 音樂會 元宵節 信仰

延伸閱讀

民歌天后是台大學霸！鄭怡曬48年前嫩照美成這樣

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

光速神威不是叫假的！啾啾閃婚陳晨威 性別趴驚喜揭曉迎來「小公主」

馬載祿厚！桃園馬年春聯玩創意 搖搖馬福袋機關超吸睛

相關新聞

野柳神明淨港文化祭元宵節登場！百人淨港開放報名 今年加碼漁火音樂會

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加，名額200人，額...

里長夫人掌廚、攤商提供食材 汐止區北峰里老人共餐滿滿愛

老人共餐，不單單只是吃飯，更是讓長輩走出家門、彼此關心、安心生活的重要力量，汐止區北峰里老人共餐，轉眼間邁入第15個年頭，由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們，端出拿手好菜，招待長輩，值得一提的是，因為里內有金龍市場，攤商們知道後，也想盡一分心力，有菜出菜、有肉出肉，還有攤商贊助海鮮，社會滿滿溫暖，用行動守護長輩的日常幸福。

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

新北市雙溪區中正社區發展協會今(15)日攜手發一崇德中永和區崇慧佛院、慈典德講堂，於中正活動中心舉辦歲末聯歡感恩餐會，邀請社區居民齊聚一堂，共同迎接新年的到來。活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，不僅讓鄉親回顧一年來的點滴付出，也促進社區情感交流，提前感受到濃厚的年節氣息。

平溪區東勢里道路災後改善完工 守護居民通行安全

新北市平溪區東勢里3鄰連外道路的截水溝及側邊擋土牆，於兩年前豪大雨期間因雨水長時間沖刷，導致基礎遭掏空，影響道路結構穩定與居民通行安全。經地方反映後，區公所迅速進行改善工程，針對受損路段進行修復與強化，以降低後續豪雨可能帶來的風險，目前改善工程完工，平溪區長也到場關心完工情形。

北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

台北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長馬士元今表示，近期連續3位高階警官退休...

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台北市警察局長李西河即將明天屆齡退休，今天李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今天下午2點受訪表示，還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。