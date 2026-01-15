聽新聞
野柳神明淨港文化祭元宵節登場！百人淨港開放報名 今年加碼漁火音樂會
新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，3月3日元宵節在野柳登場，「百人淨港」活動今起接受線上報名參加，名額200人，額滿為止。今年加碼「漁火音樂會」，3月2日晚間結合音樂與在地文化，邀請民眾一同感受野柳獨有的信仰魅力。
萬里區公所表示，延續百年傳統的野柳神明淨港，是北海岸極具代表性的宗教文化盛事，每年農曆正月十五舉行，是在地保安宮主祀的開漳聖王為求水域平安清靜，漁民出海平安、漁獲豐收及酬謝神恩的重要祭儀。
公所說，儀式依序分為「淨海巡洋」、「神明淨港」與「神明過火」3階段，呈現「水中去、火中來」的民俗景象，展現信仰文化中敬海、謝海的精神內涵，吸引眾多信眾與遊客共襄盛舉。
為吸引遊客體驗萬里深度文化2日遊，今年活動首度在3月2日晚間7時推出暖場活動「漁火音樂會」，邀請中職樂天女孩啦啦隊人氣團員琳妲擔任主持人，集結「羊咩咩歌后」謝采吟、新生代樂團「公館青少年」及萬里在地社區團體精采表演，為神明淨港揭開序幕。
萬里區公所指出，今年結合萬里、金山地區6家飯店業者，共同推出住宿泡湯等多項專屬優惠，可樂旅遊也配合推出「野柳神明淨港北海岸1日遊」行程，讓民眾參與豐富多元的年度盛事。
萬里區公所，野柳神明淨港文化祭活動當天，會舉辦愛心漁獲大拍賣，年年秒殺「新鱻尚讚」海鮮禮盒，市價1200元，限量優惠價660元。還有限量野柳保安宮專屬金箔平安貼紙，免費限量發放「野柳神明淨港限定可樂果」及多重好禮摸彩活動，邀請大家親身體驗百年傳承的神明淨港文化。報名百人淨港及活動資訊，可上活動官網（https://www.ydcf.org.tw/）查詢。
