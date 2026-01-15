新莊路面漏水9天未修復 公所：已要求台水搶修
民眾黨市議員陳世軒今天表示，土方之亂延燒民生問題，新莊路面漏水9天沒人理，中央政策失靈連累市民；新莊區公所表示，台水受土方問題影響，將待辦理緊急採購後修繕。
陳世軒發布新聞稿表示，新莊民安路一處巷弄發生路面滲水超過9天，居民擔心地面有下陷的疑慮，經查，台灣自來水公司未修繕，竟是因為「土方之亂」，理由是無法處置開挖路面產生的廢土。
陳世軒表示，中央政策引發的亂象，已經嚴重影響地方民生，呼籲新北市政府不能跟著中央兩手一攤，否則持續放任地面冒水，一旦地基掏空導致市民危險，這責任誰擔得起？難道中央要告訴百姓，只要土方問題不解決，全台灣的爆管漏水都不能修了嗎？
新莊區公所回應，民安路巷弄發生路面漏水情事後，公所第一時間已要求台水修繕。台水表示受近期營建廢棄物土方去化管道受限的問題影響，將於進行相關緊急採購程序後進行修繕。
公所表示，將持續要求台水盡速完成相關採購作業，並進場修復，以維護市民生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言