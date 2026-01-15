新莊路面漏水9天未修復 公所：已要求台水搶修

快訊

中央社／ 新北15日電

民眾黨市議員陳世軒今天表示，土方之亂延燒民生問題，新莊路面漏水9天沒人理，中央政策失靈連累市民；新莊區公所表示，台水受土方問題影響，將待辦理緊急採購後修繕。

陳世軒發布新聞稿表示，新莊民安路一處巷弄發生路面滲水超過9天，居民擔心地面有下陷的疑慮，經查，台灣自來水公司未修繕，竟是因為「土方之亂」，理由是無法處置開挖路面產生的廢土。

陳世軒表示，中央政策引發的亂象，已經嚴重影響地方民生，呼籲新北市政府不能跟著中央兩手一攤，否則持續放任地面冒水，一旦地基掏空導致市民危險，這責任誰擔得起？難道中央要告訴百姓，只要土方問題不解決，全台灣的爆管漏水都不能修了嗎？

新莊區公所回應，民安路巷弄發生路面漏水情事後，公所第一時間已要求台水修繕。台水表示受近期營建廢棄物土方去化管道受限的問題影響，將於進行相關緊急採購程序後進行修繕。

公所表示，將持續要求台水盡速完成相關採購作業，並進場修復，以維護市民生活品質。

