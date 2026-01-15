里長夫人掌廚、攤商提供食材 汐止區北峰里老人共餐滿滿愛

老人共餐，不單單只是吃飯，更是讓長輩走出家門、彼此關心、安心生活的重要力量，汐止區北峰里老人共餐，轉眼間邁入第15個年頭，由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們，端出拿手好菜，招待長輩，值得一提的是，因為里內有金龍市場，攤商們知道後，也想盡一分心力，有菜出菜、有肉出肉，還有攤商贊助海鮮，社會滿滿溫暖，用行動守護長輩的日常幸福。

北峰里長陳南海表示，老人共餐已經辦了15、6年，當時的市政府鼓勵鄰里，只要有能力就辦理共餐，因為現在的老人家很多獨居的，以里內來說，65歲以上的長輩就有1200位，經常看他們坐在公園裡，就想說自己能力所及，發動志、義工烹煮菜餚，免費招待長輩們吃飯，一個月一次，看著他們吃著熱騰騰的菜餚，就很開心了。

每到北峰里每個月一次的共餐日，在里長家的廚房，一早就充滿洗菜、切菜、還有鍋鏟在鐵鍋裡翻炒，響亮、清脆的碰撞聲，相當熱鬧，但是卻也是緊張的很，因為一般都要出大概10道菜，白飯之外，還提供炒麵，至於肉類，也時會選炒雞肉或是滷肉，不時的變化菜色，不少長輩一吃就是10幾年。

陳南海指出，一開始辦大概每次有100多位來，現在則有300位長輩齊聚吃飯，不只是招待他們吃一餐，主要是鄰居之間還能聊聊天，情感交流，也要特別感謝3、40位的志、義工，大家分工合作，有人切菜、炒菜，也有人負責打菜、洗碗等等。

北峰里長夫人蘇兩華說，每個月都要想菜色，想想那些菜適合長輩吃，尤其共餐辦了15年，開菜單真的很燒腦，但還是希望變化菜色，讓老人家吃的豐盛又開心，也很感謝里內的志工媽媽們，這10幾年來的幫忙，時間一到，大家就會做好自己要負責的部分，像是一早4、5點，就要有人先來洗菜切菜，然後下一輪就是要炒菜、煮飯、煮湯，雖然，以前的人常說，「一個廚房容不下兩個女人」，大家對炒菜會有不同意見，就像吵架一樣，但其實這就是和志工們相處的模式，等老人共餐的菜張羅好了，就不吵了，彼此間已經有革命情感，就像一家人一樣。

蘇兩華也說，真的要特別感謝金龍市場的攤商，因為辦老人共餐的市民活動中心，就在市場樓上，一開始辦老人共餐去買菜時，一次、兩次，買的數量都很多，攤商就會詢問，怎麼需要買這麼多菜，而他們在得知是為了老人共餐後，攤商們主動說也想要盡一分心力，現在有菜攤供應新鮮蔬菜，還有豬肉攤及雞肉攤也贊助，海鮮攤也會提供適合老人家吃的魚丸等等，只要菜單開出來，他們沒第2句話，免費供應食材。

攤商說，其實最有愛心的是里長夫人，親自煮親自張羅，所以要支持她，而且在這邊也住了40幾年，都是里長、里長夫人在忙，現在自己有能力，想說幫忙做一點點，而且這邊的長輩都是鄰居，都認識，會提供雞胸肉或是雞腿，都是看里長夫人菜單需要什麼，都OK，曾經提供幾百隻的雞腿，覺得真的沒什麼，都是給老人家吃的，他們就像自己的長輩一樣。