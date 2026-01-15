雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

新北市雙溪區中正社區發展協會今(15)日攜手發一崇德中永和區崇慧佛院、慈典德講堂，於中正活動中心舉辦歲末聯歡感恩餐會，邀請社區居民齊聚一堂，共同迎接新年的到來。活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，不僅讓鄉親回顧一年來的點滴付出，也促進社區情感交流，提前感受到濃厚的年節氣息。

現場安排多項貼心服務，包括義剪、筋絡推拿以及茶席體驗，讓民眾在輕鬆愉快的環境中放鬆身心。其中，最受鄉親歡迎的親筆書寫春聯，更是吸引大批民眾排隊索取，書法老師一筆一畫寫下祝福吉語，為社區居民送上滿滿的新年喜氣與祝願。

中午時段，主辦單位特別準備全素食感恩宴，邀請所有與會鄉親一同用餐，讓大家吃得健康又安心。透過共享餐食的方式，傳遞關懷與感恩之意，也展現中正社區發展協會與崇慧佛院長期投入公益、關懷在地的精神，讓活動不僅熱鬧，更充滿人情味。

活動當天雙溪區長劉盈良及市議員林裔綺皆親臨現場，與鄉親互動寒暄，並肯定中正社區發展協會持續凝聚社區向心力、促進地方發展的努力。現場氣氛熱絡、笑聲不斷，為歲末聯歡感恩餐會畫下圓滿句點，也為新的一年揭開溫馨序幕。