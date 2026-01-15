快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
活動現場有義剪、筋絡推拿、書寫春聯以及茶席體驗，讓民眾在輕鬆愉快的環境中放鬆身心。 圖／觀天下有線電視提供
活動現場有義剪、筋絡推拿、書寫春聯以及茶席體驗，讓民眾在輕鬆愉快的環境中放鬆身心。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區中正社區發展協會今(15)日攜手發一崇德中永和區崇慧佛院、慈典德講堂，於中正活動中心舉辦歲末聯歡感恩餐會，邀請社區居民齊聚一堂，共同迎接新年的到來。活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，不僅讓鄉親回顧一年來的點滴付出，也促進社區情感交流，提前感受到濃厚的年節氣息。

現場安排多項貼心服務，包括義剪、筋絡推拿以及茶席體驗，讓民眾在輕鬆愉快的環境中放鬆身心。其中，最受鄉親歡迎的親筆書寫春聯，更是吸引大批民眾排隊索取，書法老師一筆一畫寫下祝福吉語，為社區居民送上滿滿的新年喜氣與祝願。

中午時段，主辦單位特別準備全素食感恩宴，邀請所有與會鄉親一同用餐，讓大家吃得健康又安心。透過共享餐食的方式，傳遞關懷與感恩之意，也展現中正社區發展協會與崇慧佛院長期投入公益、關懷在地的精神，讓活動不僅熱鬧，更充滿人情味。

活動當天雙溪區長劉盈良及市議員林裔綺皆親臨現場，與鄉親互動寒暄，並肯定中正社區發展協會持續凝聚社區向心力、促進地方發展的努力。現場氣氛熱絡、笑聲不斷，為歲末聯歡感恩餐會畫下圓滿句點，也為新的一年揭開溫馨序幕。

雙溪區 公益 素食 春聯

延伸閱讀

中壢老婦忘了回家的路 員警靠關鍵線索助團圓

新店碧瑤社區擋土牆坍塌後續難解 私權修繕成最大關卡

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年

相關新聞

里長夫人掌廚、攤商提供食材 汐止區北峰里老人共餐滿滿愛

老人共餐，不單單只是吃飯，更是讓長輩走出家門、彼此關心、安心生活的重要力量，汐止區北峰里老人共餐，轉眼間邁入第15個年頭，由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們，端出拿手好菜，招待長輩，值得一提的是，因為里內有金龍市場，攤商們知道後，也想盡一分心力，有菜出菜、有肉出肉，還有攤商贊助海鮮，社會滿滿溫暖，用行動守護長輩的日常幸福。

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

新北市雙溪區中正社區發展協會今(15)日攜手發一崇德中永和區崇慧佛院、慈典德講堂，於中正活動中心舉辦歲末聯歡感恩餐會，邀請社區居民齊聚一堂，共同迎接新年的到來。活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，不僅讓鄉親回顧一年來的點滴付出，也促進社區情感交流，提前感受到濃厚的年節氣息。

平溪區東勢里道路災後改善完工 守護居民通行安全

新北市平溪區東勢里3鄰連外道路的截水溝及側邊擋土牆，於兩年前豪大雨期間因雨水長時間沖刷，導致基礎遭掏空，影響道路結構穩定與居民通行安全。經地方反映後，區公所迅速進行改善工程，針對受損路段進行修復與強化，以降低後續豪雨可能帶來的風險，目前改善工程完工，平溪區長也到場關心完工情形。

北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

台北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長馬士元今表示，近期連續3位高階警官退休...

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台北市警察局長李西河即將明天屆齡退休，今天李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今天下午2點受訪表示，還...

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，新任局長尚未出爐。國民黨議員林杏兒直言，北市治安工作繁重，中央遲遲不決定派任人選，對北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。