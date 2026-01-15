平溪區東勢里道路災後改善完工 守護居民通行安全

新北市平溪區東勢里3鄰連外道路的截水溝及側邊擋土牆，於兩年前豪大雨期間因雨水長時間沖刷，導致基礎遭掏空，影響道路結構穩定與居民通行安全。經地方反映後，區公所迅速進行改善工程，針對受損路段進行修復與強化，以降低後續豪雨可能帶來的風險，目前改善工程完工，平溪區長也到場關心完工情形。

此次改善工程包括改善擋土牆高度約2.8公尺，並施作水泥地坪面積約38平方公尺，長度約8公尺、平均寬度約4.75公尺，同時一併整治截水溝設施，有效提升排水功能，防止雨水再度沖刷路基。工程完工後，道路結構穩定度明顯提升，通行條件獲得改善，讓居民出入更加安心。

東勢里長李明宏表示，該路段是里內重要的聯外道路，先前因豪雨受損，里民行車、步行都相當擔心，感謝公所及相關單位重視地方需求，迅速完成改善工程，現在道路安全提升，終於可以放心通行。

平溪區長李天民也到場關心完工情形，他指出，山區道路易受豪雨影響，區公所將持續盤點轄內易致災路段，加強預防性改善作為，確保居民生命財產安全，打造更安全的生活環境。