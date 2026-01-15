快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

平溪區東勢里道路災後改善完工 守護居民通行安全

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
道路改善工程完工，道路安全提升，居民出入更加安心。 圖／觀天下有線電視提供
新北市平溪區東勢里3鄰連外道路的截水溝及側邊擋土牆，於兩年前豪大雨期間因雨水長時間沖刷，導致基礎遭掏空，影響道路結構穩定與居民通行安全。經地方反映後，區公所迅速進行改善工程，針對受損路段進行修復與強化，以降低後續豪雨可能帶來的風險，目前改善工程完工，平溪區長也到場關心完工情形。

此次改善工程包括改善擋土牆高度約2.8公尺，並施作水泥地坪面積約38平方公尺，長度約8公尺、平均寬度約4.75公尺，同時一併整治截水溝設施，有效提升排水功能，防止雨水再度沖刷路基。工程完工後，道路結構穩定度明顯提升，通行條件獲得改善，讓居民出入更加安心。

東勢里長李明宏表示，該路段是里內重要的聯外道路，先前因豪雨受損，里民行車、步行都相當擔心，感謝公所及相關單位重視地方需求，迅速完成改善工程，現在道路安全提升，終於可以放心通行。

平溪區長李天民也到場關心完工情形，他指出，山區道路易受豪雨影響，區公所將持續盤點轄內易致災路段，加強預防性改善作為，確保居民生命財產安全，打造更安全的生活環境。

里長夫人掌廚、攤商提供食材 汐止區北峰里老人共餐滿滿愛

老人共餐，不單單只是吃飯，更是讓長輩走出家門、彼此關心、安心生活的重要力量，汐止區北峰里老人共餐，轉眼間邁入第15個年頭，由里長夫人掌廚，帶著志工媽媽們，端出拿手好菜，招待長輩，值得一提的是，因為里內有金龍市場，攤商們知道後，也想盡一分心力，有菜出菜、有肉出肉，還有攤商贊助海鮮，社會滿滿溫暖，用行動守護長輩的日常幸福。

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

新北市雙溪區中正社區發展協會今(15)日攜手發一崇德中永和區崇慧佛院、慈典德講堂，於中正活動中心舉辦歲末聯歡感恩餐會，邀請社區居民齊聚一堂，共同迎接新年的到來。活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，不僅讓鄉親回顧一年來的點滴付出，也促進社區情感交流，提前感受到濃厚的年節氣息。

