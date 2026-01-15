快訊

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部次長馬士元（中）今天在部務會報會後記者會表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量。記者張曼蘋／攝影
內政部次長馬士元（中）今天在部務會報會後記者會表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量。記者張曼蘋／攝影

北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長士元今表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上須通盤考量，適當時機會公布完整名單。至於是否能在1個月內公布，馬士元說，一定會盡快處理。

馬士元今天在部務會報會後記者會表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量，且警官職務須一併考量品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、期別倫理、內外勤經驗等條件，才能派任。因此在大幅度調整狀況下，內政部考慮因素較多，適當時機會公布完整名單。

馬士元表示，適逢12月19日北捷隨機攻擊事件，各界對治安關注度高，希望北市警方與警政人員要堅守崗位、維護市民與國人安全。針對是否能在1個月內公布，馬士元說，目前無法回答，一定會盡快處理。

北市現任警察局長李西河明將屆齡退休。圖／聯合報系資料照
北市現任警察局長李西河明將屆齡退休。圖／聯合報系資料照

內政部 北市

延伸閱讀

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

北市警局長明退休「新人選至今未拍版」 藍議員批荒唐：賴總統別只顧選舉

HSEEP課程開訓 馬士元：能力建構強化防災韌性

修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

相關新聞

北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

台北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長馬士元今表示，近期連續3位高階警官退休...

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台北市警察局長李西河即將明天屆齡退休，今天李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今天下午2點受訪表示，還...

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，新任局長尚未出爐。國民黨議員林杏兒直言，北市治安工作繁重，中央遲遲不決定派任人選，對北...

蔣萬安打造智慧災害應變平台 結合雲端AI實現「行動EOC」

慶祝119消防節，北市長蔣萬安今天主持金龍獎頒獎典禮，表揚30位表現優異同仁，消防局今年也特別增設「防災卓越獎」，感謝T...

東北四鄉鎮憂心成高鐵過境的「孤島」 看雪隧通車後坪林面對的難題

高鐵延伸宜蘭是否興建近日又成焦點，東北角四鄉鎮憂心成高鐵過境的孤島，類似的經驗早在雪隧通車後的坪林上演。因雪隧通車後，過...

李西河明退休 蔣萬安：新任警察局長還沒消息

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，今天是李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今坦言，目前都還沒有收到消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。