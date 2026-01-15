北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市警察局長李西河明天屆齡退休，新任局長尚未出爐。國民黨議員林杏兒直言，北市治安工作繁重，中央遲遲不決定派任人選，對北市治安將產生更多風險，她希望內政部和警政署趕快從政治大夢中醒過來，讓民眾有更安全、安心、安居的生活環境。

林杏兒說，去年底發生1219攻擊事件後，大家都在討論要如何加強警力的配置、布署與演練，防止類似事件再度發生，這些工作都需要警察局長來帶頭，更別提防詐、防毒及治安維護等繁重任務。

她表示，警察同仁們的辛勞和努力，大家都看在眼裡，議會在預算上也盡力給予支持，讓警方能夠全力顧好台北市的治安，因為有良好的治安，大家才有安心的生活。

林杏兒認為，警察局長是治安工作的領頭人，不可一日或缺的重要關鍵角色，李西河是屆齡退休，並非突然宣布離職，內政部和警政署原本就應該即早規畫適當的接任人選，而不是為了政爭或內部人事問題而有所延宕，請中央盡速作業，讓接任的北市警局長能夠即早就任，不要讓台北市治安出現群龍無首的窘境。

