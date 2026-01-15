蔣萬安打造智慧災害應變平台 結合雲端AI實現「行動EOC」

慶祝119消防節，北市長蔣萬安今天主持金龍獎頒獎典禮，表揚30位表現優異同仁，消防局今年也特別增設「防災卓越獎」，感謝T-CERT團隊與企業義消在災防領域上協助北市，成為災害初期自救互助、政府最可靠的民間力量。

北市消防局表示，消防局成功輔導大巨蛋、華碩等6家企業及3個商圈成立「企業義消」，將消防防禦觸角延伸至高風險場域，實踐「自己財產，自己保護」理念。此外，市府亦積極培訓「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），目前已成立22隊，成為災害初期自救互助、政府最堅實的民間支撐力量。

另外，消防局打造全方位「行動EOC」與智慧救災網絡，在派遣端，透過「AI語音輔助平台」即時辨識 OHCA與火災關鍵字，大幅縮短受理時效；救災現場運用全國首創「智能強韌無線通訊系統」配合即時定位，確保調度精準。

今年正式上線的「智慧災害應變雲端協作平台」（T-SAGE），也結合雲端與AI技術實現「行動EOC」，突破地理限制達成隨時隨地高效協作。透過前端科技與後端決策的數位整合，消防局正以前瞻技術建構智慧救災網絡，全方位守護城市安全。

至於在緊急救護領域，成立「到院前超音波小組」（TPOCUS）更精準進行生命徵象評估並啟用全國首創「AIoT智聯」救護車及「心電圖AI人工智慧平台」，即早通知、啟動醫院治療作業，提升急救存活率，成功實現院前與院內的無縫接軌。

善金龍獎象徵北市消防局最高榮譽獎項，北市消防局以科技、專業、共治，打造城市最高安全防線，其中「火災死亡率」、「救護送醫反應時間」及「防災士培訓比率」三項指標均居六都之冠，展現卓越的救災韌性。