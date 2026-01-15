東北四鄉鎮憂心成高鐵過境的「孤島」 看雪隧通車後坪林面對的難題

高鐵延伸宜蘭是否興建近日又成焦點，東北角四鄉鎮憂心成高鐵過境的孤島，類似的經驗早在雪隧通車後的坪林上演。因雪隧通車後，過往在北宜公路停留的遊客大幅減少，坪林老街茶行、商店業績衰落，觀光衝擊大，公所為吸引人氣回流，力拼轉型成低碳旅遊及生態環境復育找回許多遊客，但茶農凋零，年輕人口外移，對觀光產業發展仍是一大難題。

雪隧通車前，坪林是台北往返宜蘭唯一一條的北宜公路最重要休息站，過往旅客會在坪林用餐消費或茶行買茶，但雪隧自2006年通車後，過路客大量流失。

坪林文平茶莊業者則表示，坪林街上平日冷冷清清沒遊客，僅在假日有人潮，由於店內只賣茶葉，業績比雪隧通車前差了一半以上。泰源茶莊陳姓業者說，過去雪隧剛通車時確實業績變差，不過近年假日人潮有變多，許多台北客專程到坪林用餐及泡茶，店內業績有好轉跡象。

坪林農會理事長陳文慶也是第四代茶農，他感嘆表示，雪隧通車後對坪林茶業造成巨大衝擊，平日的坪林老街冷冷清清，而茶葉並非民生必需品，且隨著環境變遷，「坐下來泡一壺熱茶」的優閒時光早已改變，另外製茶成本增加利潤愈來愈少，加上年輕人不願傳承，坪林茶葉前景面臨很大挑戰。

陳文慶強調，雖政府輔導讓部分青農返鄉種茶但成效仍有限，製茶要靠密集勞力更是看天吃飯的工作，只要天氣不好茶葉收成差，收入可能比上班族還少，許多年輕後輩寧願到超商打工也不願返鄉承接家業，很多70多歲老茶農仍在賣命工作，茶農凋零已是既成事實，這已非輔導就能改變的難題與困境。