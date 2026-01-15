淡江大橋工程3亮點曝光 「黑色糖漿」GUSS鋪面完成可用20年

淡江大橋今年5月12日將正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，現正進行斜索阻尼、景觀燈柱安裝及高性能GUSS瀝青鋪設等作業，交通部公路局今天表示，完工後可提升橋面耐久性及行車舒適度，主橋耐久性年限可達120年，耐震程度達7級，全橋將有94束斜拉鋼索，以抵抗強風與地震所引起的震動，以及設置126支景觀燈柱。

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，去年9月16日舉辦合龍儀式，今年5月12日正式通車，未來通車後除能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。

新北北分局第三工務段段長鄭閔中說，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面，是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料。為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材鏽蝕導致疲勞破壞，於鋪面底層導入關鍵技術4公分的GUSS瀝青混凝土，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層。

鄭閔中指出，GUSS瀝青混凝土特性，就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度。

公路局說，淡江大橋主橋耐久性年限達120年，而目前作業的高性能GUSS瀝青鋪設，其耐久性年限為20年，一次性鋪設後就不會再鋪設，但表層較易受損的改質瀝青耐久性年限，在沒有超載的情況下，每5至6年將視其使用狀況進行刨鋪作業。

另外，淡江大橋最醒目的視覺焦點，為如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，這也是撐起整座橋梁的核心構造。每根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動。

鄭閔中指出，全橋總計有94條斜拉鋼索，耐震程度達7級，斜拉鋼索淡水端有20組、40條，長度91至312公里、八里端27組、5條，長度達91至441公里。

其中，設置於主橋塔的HFR（液態黏滯性阻尼器），每支阻尼力750t、總阻尼力5250t，衝程±40cm，以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全。