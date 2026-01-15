北市警局長明退休「新人選至今未拍版」 藍議員批荒唐：賴總統別只顧選舉

民進黨台南市長初選落幕，賴清德總統子弟兵、綠委林俊憲遺憾落馬，綠營縣市首長初選也告一段落，國民黨北市議員楊植斗呼籲賴總統，目前北市新任警察局長人選遲未出爐，別再顧選舉，趕快把人民在乎治安問題搞定。

北市現任警察局長李西河明將屆齡退休，不過誰來接任警察局長人選目前尚未拍板，但近日剛發生1219隨機殺人案加上年底有適逢九合一大選，北市業務繁重更，人選更為重要，目前接班人選尚未拍板，也讓外界焦慮。

楊植斗表示，最近賴總統的心思，都放在南部縣市首長的選戰佈局，今天結果出爐子弟兵林俊憲沒順利過關，「心裡一定幹得要死」，但賴總統不能只關心南部，更不能只在乎選舉，北市現任警察局長李西河於明日屆齡退休，而局長是由中央派任台北市到現在為止，都還不知道下任警察局長是誰。

楊植斗質疑，若這段時間有重大案件發生，難道又要甩鍋北市府負責，警政勤務繁重現任李西河局長卻不知道要找誰交接，痛批實在荒唐，呼籲賴總統、內政部長劉世芳選舉該告一段落了，把人民在乎的治安問題搞定。