快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警局長明退休「新人選至今未拍版」 藍議員批荒唐：賴總統別只顧選舉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市現任警察局長李西河明將屆齡退休，不過誰來接任警察局長人選目前尚未拍板，國民黨北市議員楊植斗呼籲賴總統，別再顧選舉，趕快把人民在乎治安問題搞定。本報資料照
北市現任警察局長李西河明將屆齡退休，不過誰來接任警察局長人選目前尚未拍板，國民黨北市議員楊植斗呼籲賴總統，別再顧選舉，趕快把人民在乎治安問題搞定。本報資料照

民進黨台南市長初選落幕，賴清德總統子弟兵、綠委林俊憲遺憾落馬，綠營縣市首長初選也告一段落，國民黨北市議員楊植斗呼籲賴總統，目前北市新任警察局長人選遲未出爐，別再顧選舉，趕快把人民在乎治安問題搞定。

北市現任警察局長李西河明將屆齡退休，不過誰來接任警察局長人選目前尚未拍板，但近日剛發生1219隨機殺人案加上年底有適逢九合一大選，北市業務繁重更，人選更為重要，目前接班人選尚未拍板，也讓外界焦慮。

楊植斗表示，最近賴總統的心思，都放在南部縣市首長的選戰佈局，今天結果出爐子弟兵林俊憲沒順利過關，「心裡一定幹得要死」，但賴總統不能只關心南部，更不能只在乎選舉，北市現任警察局長李西河於明日屆齡退休，而局長是由中央派任台北市到現在為止，都還不知道下任警察局長是誰。

楊植斗質疑，若這段時間有重大案件發生，難道又要甩鍋北市府負責，警政勤務繁重現任李西河局長卻不知道要找誰交接，痛批實在荒唐，呼籲賴總統、內政部長劉世芳選舉該告一段落了，把人民在乎的治安問題搞定。

北市府 警察

延伸閱讀

郭國文喊話「團結」民調結果林俊憲和陳亭妃都大勝謝龍介

影／林俊憲接受敗選結果 會支持陳亭妃喊話2026團結勝選

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

台南市長初選民調完成 林俊憲：無論結果感謝支持者一路陪伴

相關新聞

金門新增警界背景副縣長 陳福海任內第19次人事大風吹

配合地方制度法修正，金門縣政府啟動新一波人事布局。縣府表示，新任副縣長、副秘書長將於1月16日正式就任，並同步發布多位主...

北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

台北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長馬士元今表示，近期連續3位高階警官退休...

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台北市警察局長李西河即將明天屆齡退休，今天李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今天下午2點受訪表示，還...

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，新任局長尚未出爐。國民黨議員林杏兒直言，北市治安工作繁重，中央遲遲不決定派任人選，對北...

蔣萬安打造智慧災害應變平台 結合雲端AI實現「行動EOC」

慶祝119消防節，北市長蔣萬安今天主持金龍獎頒獎典禮，表揚30位表現優異同仁，消防局今年也特別增設「防災卓越獎」，感謝T...

東北四鄉鎮憂心成高鐵過境的「孤島」 看雪隧通車後坪林面對的難題

高鐵延伸宜蘭是否興建近日又成焦點，東北角四鄉鎮憂心成高鐵過境的孤島，類似的經驗早在雪隧通車後的坪林上演。因雪隧通車後，過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。