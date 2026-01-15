競爭新莊初選民調 吳奕萱找吳秉睿站街口、陳岱吟偕陳俊宇市場拜票

距離民進黨黨內議員初選民調剩下1個多月，新北市第三選區（新莊）議員參選人吳奕萱、陳岱吟今天皆找立委站台，分別站路口或到市場掃街拜票，期待獲選民青睞，突破初選挺進正式大選。

新莊議員初選競爭激烈，可能人選包含現任議員翁震州、林秉宥、鍾宏仁、新潮流、立委吳思瑤辦公室前主任吳奕萱、前議員陳科名主任翁昭仁、正國會系統陳岱吟。

立法委員吳秉叡今早率後援會幹部陪同吳奕萱一起站路口拜票，以行動展現對吳奕萱的高度支持。吳奕萱表示，自己是參選新人中最年輕、但資歷最完整的一位，累積十年國會議會實務經驗。因此選擇率先「站出來」，正是要證明年輕世代的行動力和執行力。

除得到吳秉叡大力支持，吳奕萱也獲吳思瑤多次公開發文、留言力挺，肯定吳奕萱在國會六年間的專業表現與政策能力，強調她是親手栽培、可以放心託付的新世代人才。昨更由吳思瑤母親及大弟子台北市議員陳賢蔚帶著吳奕萱跑行程，展現「娘家」奧援。

陳岱吟日前先上架與立法院前院長游錫堃合體看板後，今天找來宜蘭立委陳俊宇走訪新莊裕民市場，爭取在新莊的宜蘭同鄉支持。陳岱吟強調，過去擔任游錫堃幕僚，受到宜蘭鄉親照顧，現在希望能有機會，把自己的所學經歷回報給大家。