快訊

上網變卡、電量狂掉…他怒iOS 26毀了iPhone 15！網揭這問題恐與系統無關

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

競爭新莊初選民調 吳奕萱找吳秉睿站街口、陳岱吟偕陳俊宇市場拜票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
陳岱吟日前先上架與立法院前院長游錫堃合體看板後，今天找來宜蘭立委陳俊宇走訪新莊裕民市場，爭取在新莊的宜蘭同鄉支持。圖／陳岱吟提供
陳岱吟日前先上架與立法院前院長游錫堃合體看板後，今天找來宜蘭立委陳俊宇走訪新莊裕民市場，爭取在新莊的宜蘭同鄉支持。圖／陳岱吟提供

距離民進黨黨內議員初選民調剩下1個多月，新北市第三選區（新莊）議員參選人吳奕萱、陳岱吟今天皆找立委站台，分別站路口或到市場掃街拜票，期待獲選民青睞，突破初選挺進正式大選。

新莊議員初選競爭激烈，可能人選包含現任議員翁震州、林秉宥、鍾宏仁、新潮流、立委吳思瑤辦公室前主任吳奕萱、前議員陳科名主任翁昭仁、正國會系統陳岱吟。

立法委員吳秉叡今早率後援會幹部陪同吳奕萱一起站路口拜票，以行動展現對吳奕萱的高度支持。吳奕萱表示，自己是參選新人中最年輕、但資歷最完整的一位，累積十年國會議會實務經驗。因此選擇率先「站出來」，正是要證明年輕世代的行動力和執行力。

除得到吳秉叡大力支持，吳奕萱也獲吳思瑤多次公開發文、留言力挺，肯定吳奕萱在國會六年間的專業表現與政策能力，強調她是親手栽培、可以放心託付的新世代人才。昨更由吳思瑤母親及大弟子台北市議員陳賢蔚帶著吳奕萱跑行程，展現「娘家」奧援。

陳岱吟日前先上架與立法院前院長游錫堃合體看板後，今天找來宜蘭立委陳俊宇走訪新莊裕民市場，爭取在新莊的宜蘭同鄉支持。陳岱吟強調，過去擔任游錫堃幕僚，受到宜蘭鄉親照顧，現在希望能有機會，把自己的所學經歷回報給大家。

陳岱吟表示，過去擔任游錫堃幕僚時，受到許多宜蘭鄉親的照顧，也有很多宜蘭的鄉親到新莊成家立業，大家在此扎根、生活，都是自己的新莊家人。自己是游錫堃的子弟兵，游錫堃的「水牛精神」就是她從政的初衷，自己一定會秉持游錫堃的指導，繼續腳踏實地做事，希望新莊鄉親給予機會，她絕對會「勁打拼」、「勁認真」，做好議員、照顧好新莊的鄉親們。

立法委員吳秉叡今早率後援會幹部陪同吳奕萱一起站路口拜票，以行動展現對吳奕萱的高度支持。圖／吳奕萱提供
立法委員吳秉叡今早率後援會幹部陪同吳奕萱一起站路口拜票，以行動展現對吳奕萱的高度支持。圖／吳奕萱提供

議員 游錫堃 宜蘭

延伸閱讀

傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

台積電成台美關稅籌碼？ 吳思瑤：依需求設廠而非政治交換

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

相關新聞

淡江大橋通車活動「100人躺橋看海看星空」商標註冊還在申請中

淡江大橋去年9月16日舉辦合龍儀式，今年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，通車前的相關活動及規畫受外界...

不是申報完就沒事！北市商業區913棟高風險建物 沒修好還要罰錢

建物外牆剝落意外頻傳，北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。建管...

競爭新莊初選民調 吳奕萱找吳秉睿站街口、陳岱吟偕陳俊宇市場拜票

距離民進黨黨內議員初選民調剩下1個多月，新北市第三選區（新莊）議員參選人吳奕萱、陳岱吟今天皆找立委站台，分別站路口或到市...

新莊里長爭取快樂公園增設遮蔽、停車格 工務局：設計階段已做好配置

新北市長侯友宜今至新莊區公所，與轄內84位里長開「行動治理」座談會。有里長針對近期新開幕的快樂公園提出設備優化，工務局表...

汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工...

北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。