聽新聞
0:00 / 0:00
新莊里長爭取快樂公園增設遮蔽、停車格 工務局：設計階段已做好配置
新北市長侯友宜今至新莊區公所，與轄內84位里長開「行動治理」座談會。有里長針對近期新開幕的快樂公園提出設備優化，工務局表示，設計階段就針對相關配置做考量。已於2025年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入。
侯友宜表示，隨著副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，讓新莊發展潛力無限，這幾年不但新增許多公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療、抽水站、汙水下水道等規畫也持續進行中，打造新莊成為北北基桃核心都會區。
座談會中，針對建國一路電纜地下化案，經發局表示，台電已於2025年底完成設計，預計於今年下半年完工，還給市民乾淨的天際線。
去年剛啟用的新莊快樂公園，受到周邊住戶及學校孩童喜愛，使用率高。但里長指出，天熱時遊戲場的遮蔽不足，沙坑周邊沒有圍欄，可能有貓犬到裡面便溺，周邊機車格空間不足，也無灌溉系統，希望市府相關局處增加相關設備。
工務局指出，為避免公園有過多構造物致使用者產生碰撞，於設計階段已就植栽配置、主題遊戲區、廣場區設置遮陽棚、涼亭等做考量。針對民眾機車停車需求，並已於2025年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入，以維護環境衛生與遊憩空間舒適感，讓家長帶小孩出遊更安心。
另有里長反映新莊生命紀念館塔位不夠，建議評估興建第二生命紀念館，民政局表示，截至2025年12月，新莊生命紀念館尚有約1819個櫃位可供民眾使用，目前5樓增櫃工程也已完工，可再增加3438個櫃位，已公告抽籤選位，另增設廣場天幕優化追思環境，後續將視需求評估興設第二生命紀念館可行性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言