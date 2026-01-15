新莊里長爭取快樂公園增設遮蔽、停車格 工務局：設計階段已做好配置

新北市長侯友宜今至新莊區公所，與轄內84位里長開「行動治理」座談會。有里長針對近期新開幕的快樂公園提出設備優化，工務局表示，設計階段就針對相關配置做考量。已於2025年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入。

侯友宜表示，隨著副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，讓新莊發展潛力無限，這幾年不但新增許多公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療、抽水站、汙水下水道等規畫也持續進行中，打造新莊成為北北基桃核心都會區。

座談會中，針對建國一路電纜地下化案，經發局表示，台電已於2025年底完成設計，預計於今年下半年完工，還給市民乾淨的天際線。

去年剛啟用的新莊快樂公園，受到周邊住戶及學校孩童喜愛，使用率高。但里長指出，天熱時遊戲場的遮蔽不足，沙坑周邊沒有圍欄，可能有貓犬到裡面便溺，周邊機車格空間不足，也無灌溉系統，希望市府相關局處增加相關設備。

工務局指出，為避免公園有過多構造物致使用者產生碰撞，於設計階段已就植栽配置、主題遊戲區、廣場區設置遮陽棚、涼亭等做考量。針對民眾機車停車需求，並已於2025年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入，以維護環境衛生與遊憩空間舒適感，讓家長帶小孩出遊更安心。