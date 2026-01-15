淡江大橋通車活動「100人躺橋看海看星空」商標註冊還在申請中

淡江大橋去年9月16日舉辦合龍儀式，今年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，通車前的相關活動及規畫受外界矚目，通車前將舉辦9項靜態、動態活動，包含受到民眾歡迎的路跑、自行車、健行活動，其中交通部申請商標一事受到熱議，交通部公路局長林福山今表示，目前還在智產局申請中，未來不論申請結果如何，公益、公部門使用都沒問題。

由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，動工以來備受關注及矚目的淡江大橋，去年9月16日舉辦合龍儀式，預計今年4月橋面工程可順利完成，未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。交通部長陳世凱先前受訪時表示，淡江大橋預計今年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車。

為盛大慶祝通車，4月25日起至5月3日止，每個周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動，讓民眾可以或走、或跑、或躺，創造與淡江大橋的親密回憶，屆時將有包含路跑、自行車、健行、淡海日與夜等系列活動，其中，健行活動是在交通部與新北市府傳出多個不愉快的紛爭後，決定共同合作的活動。去年外傳新北市府無出資、公路局申請註冊商標、路跑活動名額不足等爭議，引發新北市府與交通部公路局隔空互嗆。

交通部今與國土署、新北市政府共同舉辦記者會，國土署致詞時表示，淡江大橋建設經費230.38億元，由交通部、國土管理組、新北市政府各出資三分之一，通車後對於淡海新市鎮將，不管是產業或人口都有很大幫助，盼讓淡海新市鎮可以成為在地就學、在地居住的地方。

公路局新公北分局分局長陳永傑簡報時說，4月18日、4月19日路跑及自行車活動已報名截止，5月3日淡海日與夜活動預計在橋上擺上100個躺椅及規畫野餐區，讓民眾可以躺在橋上眺望大海、星空、看表演，將會有人數限制，細節還在規畫中，但健行、繪畫、攝影比賽等其他靜態活動提供全民參與。

陳永傑說，通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思-雲門舞集，演出全新創作作品「光鏈」，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

針對活動交通接駁及通車後的行駛時速規範，林福山表示，活動交通規畫都會與新北市政府共同討論，而未來行車時速將設定在每小時90公里；林福山強調，淡江大橋是座人本設計的橋樑，也是首座同時擁有公路及鐵路系統的橋樑，除了汽車行駛外，也有預留輕軌軌道，行人及自行車共用專用道也有規畫。

針對受到爭議的註冊商標一事，林福山說明，公路局先前針對淡江大橋申請商標註冊，目前還在智產局審查中。會想要申請商標註冊的初衷，是考量淡江大橋為公共財，不希望其意象在市場上會被商標蟑螂獨占，因此才申請註冊，不管商標申請結果為何，淡江大橋都是屬於大眾，在公益使用、公部門使用上都沒有問題。