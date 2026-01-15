快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

不是申報完就沒事！北市商業區913棟高風險建物 沒修好還要罰錢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。圖／台北市建管處提供
北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。圖／台北市建管處提供

建物外牆剝落意外頻傳，北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。建管處說，去年已有358棟完成申報，若逾期未修繕，依裁處原則分級表罰6萬至10萬元，可連續裁罰。

北市府強化建築物外牆安全管理，依台北市建築管理自治條例第31條之1、建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法，訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」，並分為三級、外牆具潛在危險建築物，依申報進度、修繕樣態祭出裁罰金額。

例如第一級應申報建築尚未申報且發生嚴重剝落，建管處針對外牆剝落裁罰6至30萬元，且處未於期限內完成申報5萬元，若完成申報後逾期未修繕，直接裁罰10萬元；申報期限內發生剝落者，不只裁罰6至30萬元，申報後逾期未修繕罰6萬元。

另外，商業區列管應申報建築未於12月31日前申報、被列為外牆具潛在危險建築物未於6個月或3個月內完成申報者，將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期3個月補辦，屆期未補辦者則按次處罰。

建管處指出，北市2023年6月公告，商業區913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報，已有358棟完成申報，其中202棟仍在修繕中，如逾期未修繕或未辦理展延完成期限者，建管處將依最新訂定的「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」處以罰鍰6萬至10萬元，並得連續裁罰。

建管處強調，建築物雖已完成申報，如仍未依檢測結果進行必要修繕，恐影響公共安全，因此訂定明確裁罰及展延原則，要求所有權人依限完成修繕，降低外牆飾材掉落風險，維護公共安全。

建管處長虞積學呼籲，外牆安全事關民眾生命財產安全，請所有權人及管委會務必重視，應主動檢視外牆狀況、盡速完成修繕。已完成申報但尚未修繕者，應檢具施工工期表、修繕規劃或合約等文件，向主管機關報告進度，以免加重裁罰。

虞積學表示，外牆飾材若掉落恐造成行人或車輛損害，除依規定裁罰外，建物所有權人也必須負擔民、刑事責任，提醒各大樓及社區應盡早檢查及修繕，確保居住安全。

北市商業區高風險建築物截至去年已有358棟完成申報，若逾期未修繕，依裁處原則分級表罰6萬至10萬元，可連續裁罰。圖／台北市建管處提供
北市商業區高風險建築物截至去年已有358棟完成申報，若逾期未修繕，依裁處原則分級表罰6萬至10萬元，可連續裁罰。圖／台北市建管處提供
北市府訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」。圖／台北市建管處提供
北市府訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」。圖／台北市建管處提供

建築 北市府 風險

延伸閱讀

北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

相關新聞

不是申報完就沒事！北市商業區913棟高風險建物 沒修好還要罰錢

建物外牆剝落意外頻傳，北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。建管...

汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工...

北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。