不是申報完就沒事！北市商業區913棟高風險建物 沒修好還要罰錢

建物外牆剝落意外頻傳，北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報。建管處說，去年已有358棟完成申報，若逾期未修繕，依裁處原則分級表罰6萬至10萬元，可連續裁罰。

北市府強化建築物外牆安全管理，依台北市建築管理自治條例第31條之1、建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法，訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」，並分為三級、外牆具潛在危險建築物，依申報進度、修繕樣態祭出裁罰金額。

例如第一級應申報建築尚未申報且發生嚴重剝落，建管處針對外牆剝落裁罰6至30萬元，且處未於期限內完成申報5萬元，若完成申報後逾期未修繕，直接裁罰10萬元；申報期限內發生剝落者，不只裁罰6至30萬元，申報後逾期未修繕罰6萬元。

另外，商業區列管應申報建築未於12月31日前申報、被列為外牆具潛在危險建築物未於6個月或3個月內完成申報者，將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期3個月補辦，屆期未補辦者則按次處罰。

建管處指出，北市2023年6月公告，商業區913棟高風險建築物應於今年12月31日前完成初次申報，已有358棟完成申報，其中202棟仍在修繕中，如逾期未修繕或未辦理展延完成期限者，建管處將依最新訂定的「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」處以罰鍰6萬至10萬元，並得連續裁罰。

建管處強調，建築物雖已完成申報，如仍未依檢測結果進行必要修繕，恐影響公共安全，因此訂定明確裁罰及展延原則，要求所有權人依限完成修繕，降低外牆飾材掉落風險，維護公共安全。

建管處長虞積學呼籲，外牆安全事關民眾生命財產安全，請所有權人及管委會務必重視，應主動檢視外牆狀況、盡速完成修繕。已完成申報但尚未修繕者，應檢具施工工期表、修繕規劃或合約等文件，向主管機關報告進度，以免加重裁罰。