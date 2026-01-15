汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工程提前到農曆年前完工，市長侯友宜昨到兩地視察，肯定工程團隊用心。

伯爵街14巷疑因當地社區自來水管破裂，路基流失，去年5月12日道路下陷，路旁的叭嗹溪擋土牆往河道偏移，危及交通和鄰近社區安全。

水利局長宋德仁說，搶修工程首先改善護岸，分別在路面與河道下方設立鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺矮牆與鋼板護欄，再由養工處回填路基、鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能，去年11月底完工。

另，去年10月22日風神颱風來襲，康寧街753巷2弄住家後方，臨康寧街長約27公尺、寬約22公尺邊坡崩塌，土石覆蓋人行道及車道，2戶居民緊急撤離。

侯友宜說，早期建築多蓋在山坡地，每當颱風來襲或遇大雨便憂心汐止邊坡有異狀，加上康寧街是主要道路，一旦出狀況傷害很大。

另，新店碧瑤社區擋土牆去年10月因豪雨坍塌，面臨後續修繕與責任歸屬難題。因擋土牆屬私人產權，市府僅能緊急搶修防災害擴大，後續整修與長期維護須由社區處理，龐大工程費用相當棘手。

新店區長黃秀川說，社區尚有29戶未能返家，市府提供的安置期限1個月，多採依親或租屋方式應急。何時能夠返家，由工務局依安全評估認定。

新北土木技師公會理事長丘達昌指出，擋土牆屬私人產權，整修花費由住戶共同負擔，實務上要達成共識相當困難，此一結構性困境長期存在山坡地社區中，一旦遇災害問題就會浮上檯面。