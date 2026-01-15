聽新聞
0:00 / 0:00

汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰張策／新北報導
新北市汐止區康寧街一處邊坡去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家，搶修工程提前完工。市長侯友宜昨聽取簡報後，感謝同仁努力，確保民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康寧街一處邊坡去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家，搶修工程提前完工。市長侯友宜昨聽取簡報後，感謝同仁努力，確保民眾安全。記者邱瑞杰／攝影

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工程提前到農曆年前完工，市長侯友宜昨到兩地視察，肯定工程團隊用心。

伯爵街14巷疑因當地社區自來水管破裂，路基流失，去年5月12日道路下陷，路旁的叭嗹溪擋土牆往河道偏移，危及交通和鄰近社區安全。

水利局長宋德仁說，搶修工程首先改善護岸，分別在路面與河道下方設立鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺矮牆與鋼板護欄，再由養工處回填路基、鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能，去年11月底完工。

另，去年10月22日風神颱風來襲，康寧街753巷2弄住家後方，臨康寧街長約27公尺、寬約22公尺邊坡崩塌，土石覆蓋人行道及車道，2戶居民緊急撤離。

侯友宜說，早期建築多蓋在山坡地，每當颱風來襲或遇大雨便憂心汐止邊坡有異狀，加上康寧街是主要道路，一旦出狀況傷害很大。

另，新店碧瑤社區擋土牆去年10月因豪雨坍塌，面臨後續修繕與責任歸屬難題。因擋土牆屬私人產權，市府僅能緊急搶修防災害擴大，後續整修與長期維護須由社區處理，龐大工程費用相當棘手。

新店區長黃秀川說，社區尚有29戶未能返家，市府提供的安置期限1個月，多採依親或租屋方式應急。何時能夠返家，由工務局依安全評估認定。

新北土木技師公會理事長丘達昌指出，擋土牆屬私人產權，整修花費由住戶共同負擔，實務上要達成共識相當困難，此一結構性困境長期存在山坡地社區中，一旦遇災害問題就會浮上檯面。

新北 汐止 農曆年 侯友宜 颱風 擋土牆 租屋

延伸閱讀

「一帶一路」泰中高鐵工程事故釀32死64傷 陸企業參與角色受關注

汐止康寧街、伯爵街坍方搶災提前完工 侯友宜視察成果

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

新店碧瑤社區擋土牆坍塌後續難解 私權修繕成最大關卡

相關新聞

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工...

北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

蔣萬安打造台北成無菸城市 張景森：是否禁售香菸？

北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區思維，採「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。前政務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。