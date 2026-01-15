北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。至於何時推「輪候制」，都發局說，仍須視後續住宅政策整體規畫。民團高度肯定，認為其他縣市應跟進。

台北市社宅招租常吸引許多人申請抽籤，符合招租資格民眾只要上「台北市社宅統一登記平台」建立基本資料，就可成為「準申請人」；未來招租時，接到通知後登入平台、點選申請鍵，即可選擇社宅及房型申請。

「這是非常進步的制度。」OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，此新政第一個好處，是民眾過往每次要申請社宅，都要繳一次資料、天天緊盯招租訊息，如今只要登記一次，還有人來通知且不漏接訊息；另外，北市府也可透過平台，掌握有多少人需要社宅，作為興辦社宅政策參考。他認為，北市作為表率，全國各縣市政府都應建立社宅的登記制度。

市民林小姐大讚便民，但還不到位。因每次社宅招租都要重新抽籤，但北市地理位置不算大，只要有得住就很不錯，希望市府盡早推動輪候制，會讓大家更有感。

都發局表示，考量過渡期與民眾使用習慣，今年上半年啟用社宅的招租期間仍會同步開放紙本申請，下半年啟用社宅將逐步調整為線上申請方式執行。