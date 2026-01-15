聽新聞
0:00 / 0:00

北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
「台北市社宅統一登記平台」昨天上線，民眾只要在平台建立基本資料，就可成為社宅「準申請人」。記者林佳彣／攝影
「台北市社宅統一登記平台」昨天上線，民眾只要在平台建立基本資料，就可成為社宅「準申請人」。記者林佳彣／攝影

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。至於何時推「輪候制」，都發局說，仍須視後續住宅政策整體規畫。民團高度肯定，認為其他縣市應跟進。

台北市社宅招租常吸引許多人申請抽籤，符合招租資格民眾只要上「台北市社宅統一登記平台」建立基本資料，就可成為「準申請人」；未來招租時，接到通知後登入平台、點選申請鍵，即可選擇社宅及房型申請。

「這是非常進步的制度。」OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，此新政第一個好處，是民眾過往每次要申請社宅，都要繳一次資料、天天緊盯招租訊息，如今只要登記一次，還有人來通知且不漏接訊息；另外，北市府也可透過平台，掌握有多少人需要社宅，作為興辦社宅政策參考。他認為，北市作為表率，全國各縣市政府都應建立社宅的登記制度。

市民林小姐大讚便民，但還不到位。因每次社宅招租都要重新抽籤，但北市地理位置不算大，只要有得住就很不錯，希望市府盡早推動輪候制，會讓大家更有感。

都發局表示，考量過渡期與民眾使用習慣，今年上半年啟用社宅的招租期間仍會同步開放紙本申請，下半年啟用社宅將逐步調整為線上申請方式執行。

社宅 北市 平台

延伸閱讀

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

賴總統社宅政見縮水！大砍9萬戶 王婉諭批：非沒地沒錢是資源選擇題

北市社宅申請變簡單了 「在家點點滑鼠」不再錯過每次招租

相關新聞

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

汐止2崩塌邊坡提前復原 侯友宜視察肯定

新北汐止區伯爵街14巷去年5月因路面塌陷封閉，康寧街一處邊坡也在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。康寧街邊坡搶修工...

北市社宅統一登記平台上線 訊息不漏接

北市府新推出「社宅統一登記平台」昨上線，民眾到平台登記，有社宅招租就會收到通知，預計上半年招租的培英、力行社宅率先實施。...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

蔣萬安打造台北成無菸城市 張景森：是否禁售香菸？

北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區思維，採「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。前政務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。