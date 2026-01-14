新北消防年度盛事 警義消193人獲表揚

新北市消防局今晚舉辦消防暨義消楷模表揚大會，消防員57人及義消136人獲獎，這是打火兄弟年度盛事，紛紛帶著家人一同上台接受市長侯友宜頒獎，場面熱鬧溫馨。

今天的表揚大會，一開始由男女消防隊員及國小學童熱舞開場，炒熱氣氛，接著依序由消防局主任秘書張易鴻、政風室主任林三龍及特種搜救大隊分隊長陳豐仁等警義消楷模上台領獎。

侯友宜一一表揚114年度表現優異獲獎人員共193人，感謝他們在第一線守護市民安全的無名英雄。同時，為了與家人分享榮耀，許多獲選楷模的警義消都帶著妻子兒女等家人上台領獎，場面溫馨。

侯友宜頒獎後致詞表示，在全體警義消共同努力下，積極推動住警器裝設及救災救護工作，尤其是OHCA（到院前心肺功能停止）的病患康復出院率已提升至12.1%，不僅領先全國，也堪與世界先進城市並列。感謝守護市民生命財產安全，也祝福所有警義消都能平安執行每項任務。