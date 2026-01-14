新北市政風處長尹維治退休 侯友宜感謝守護廉政
新北市府政風處長尹維治將於16日退休，今天出席市政會議，回顧41年公務員生涯，期許新北持續守護廉能形象。市長侯友宜感謝他近3年協助推動廉政市政，並祝福展開人生新階段。
市長侯友宜今天在市政會議結論時，歡送將退休的政風處長尹維治，感謝他服務市府近3年，於重大工程與市政推動過程中，協助建立公開透明機制，讓公務人員勇於任事、防止弊端。
侯友宜形容尹維治做事誠懇、幹練，總能為同仁指引明確方向，帶領團隊穩健前行。他說，退休是人生愉悅的新階段，期盼尹維治持續以市政顧問角色，持續給予建言，並好好享受家庭生活、調適身心。
回顧41年公務生涯，尹維治說，能在最後階段到新北服務是極大榮耀與責任，自己在新北市服務2年10個月，感謝市府團隊全力支持政風處推動清廉施政、行政透明等核心價值，也感謝各機關首長共同守護新北廉能形象，也為自己的公職歷練畫下完整句點。
