智慧冷鏈搭配無人機送血即時救命 新北消防局奪黑客松卓越團體獎
新北市消防局與醫療、通訊、科技各界跨域合作開發「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，解決偏遠地區及交通壅塞時重大創傷失血傷患到院前難以即時輸血的困境，榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市救災體系智慧化新里程碑。
消防局長陳崇岳表示，未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口。另外整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場守護市民生命。
市長侯友宜接受消防局獻獎後表示，智慧科技應落實於民眾安全的服務，這座獎項代表的不是個人或單一部門的功勞，而是各界跨域合作的成果。肯定消防局團隊致力於發現問題並透過技術克服困難，將救援能量延伸至現有的盲區，獲獎是起點而非終點，團隊將以此基礎持續精進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言