智慧冷鏈搭配無人機送血即時救命　新北消防局奪黑客松卓越團體獎

新北市消防局與醫療、通訊、科技各界跨域合作開發「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，解決偏遠地區及交通壅塞時重大創傷失血傷患到院前難以即時輸血的困境，榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市救災體系智慧化新里程碑。

消防局長陳崇岳表示，未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口。另外整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場守護市民生命。