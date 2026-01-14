快訊

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣極限運動員陳彥博形容，霍蘭德的冒險就像行動藝術，是用「身體在創造」，相信攀登台北101不會是霍諾德的冒險旅程終點。

陳彥博是台灣知名極限運動員，足跡遍及全球，月初才剛完成從台北跑到高雄、全程約433公里的「負重拉雪橇環台訓練」。他透露早在2010年就因同個運動品牌贊助的關係，注意到霍諾德，之後看到霍諾德 2018年獲得奧斯卡最佳紀錄片的傳記紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，2024年更有對談約40分鐘機會，與這位傳奇人物有近一步交流。

「和他聊天很自在，一講到冒險兩人眼睛都會發亮，我告訴他告訴我去南、北極的比賽，我也對他很景仰。」陳彥博提到，和霍諾德專長的領域雖不同，兩人共同點是都喜歡大自然，仍保持著赤子之心，「像霍諾德現在仍過極簡的生活，名利雙收還是住在露營車到處跑，有自己的步調再走。」

不管是自己挑戰極地超級馬拉松，或是霍諾德不斷的攀登挑戰，陳彥博形容就是「一群瘋子幹瘋子的事」，但他認為這些「瘋事」就像行為藝術，「畫家是用畫筆畫出想像、內心的世界，對於我們而言，大自然、環境還有肉體，可以接觸大地的面積，對我們來說就是身體在創作。」

畫作可以被保存，冒險是結束就消失，「就像風雪，吹過南北極的冰原就結束了，冒險對我們就像這樣子，永遠會知道在心中留下很美好的烙印，永遠在追逐這感覺。」陳彥博說，極限運動員都是不甘於現狀，會尋求更多的突破，相信攀登台北101不會是霍諾德的終點，未來一定會有更多冒險。

陳彥博分享，霍諾德對自己還有很深的啟發，「他不會去做盲目的冒險，做好所有萬全準備降低風險，才是冒險。」陳彥博提到，霍諾德都是做足準備和訓練才會行動，有更多安全的觀念，對自己影響深遠，「所有的冒險不是為了流量，而是做足準備才展現出來給大家看。」

相關新聞

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

蔣萬安打造台北成無菸城市 張景森：是否禁售香菸？

北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區思維，採「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。前政務...

徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

去年Netflix Taiwan發布極限運動「重磅」消息」，世界知名的攀岩好手Alex Honnold將在2026年1月...

