瑞芳爪峰里年終大掃除登場 志工清晨動員迎接潔淨新年

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市瑞芳區爪峰里今(14)日舉行年終大掃除活動，由里長簡明慧號召里內環保志工共同參與，約四、五十人一早七點即集合展開環境清潔行動，希望在農曆年前為里內打造乾淨整潔的生活環境，迎接新年到來。

本次大掃除動員志工深入爪峰里各主要道路及巷弄，針對街道、排水溝及公共空間進行全面清理，不放過任何死角。志工們分工合作、默契十足，即使清晨天氣微涼，仍展現高度熱忱，讓里內環境煥然一新。

瑞芳區清潔隊長蔡培民也率隊到場支援，除協助清潔作業外，並向里民及志工特別提醒，廢電池、行動電源等屬於危險物品，不可隨一般垃圾丟棄，應依規定交由資源回收車或指定回收點處理，以避免造成火災或環境污染風險。同時說明春節期間垃圾清運時間與相關注意事項，避免年節期間垃圾量增加影響環境衛生。

爪峰里長簡明慧表示，感謝志工們一早投入清潔工作，也感謝清潔隊到里內宣導正確的垃圾分類觀念。透過年終大掃除不僅能提升環境品質，也能凝聚里民向心力，共同為社區營造更宜居的生活空間。

大掃除 瑞芳

