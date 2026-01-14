九份銀髮共餐登場 百位長者歡聚共享溫馨時光

新北市瑞芳區九份五里今(14)日舉辦每月一次的銀髮共餐活動，吸引超過百位長者共襄盛舉，現場氣氛熱鬧又溫馨。長者們齊聚一堂，一邊用餐、一邊話家常，不僅填飽肚子，也增進彼此情誼，成為地方重要的關懷活動。

本次共餐特別由瑞芳鶴齡早健會主辦，理事長許立育表示，希望九份地區的長者能夠感受到來自社區的關心與照顧，因此今天特別加碼準備蜂蜜小蛋糕及炸雞腿，讓長者們吃得開心、吃得滿足，還能帶著伴手禮回家，收穫滿滿、笑容滿面。

活動當天貴賓雲集，包括瑞芳區長楊勝閔、立法委員廖先翔，以及市議員林裔綺服務處等單位皆到場共襄盛舉，關心地方長者福祉，場面相當熱鬧。主辦單位也表示，未來將持續舉辦銀髮共餐活動，打造友善、高齡關懷的社區環境，讓長者在熟悉的地方安老樂活。