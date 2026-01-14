快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

汐止康寧街、伯爵街坍方搶災提前完工 侯友宜視察成果

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程，提早一個月完工，新北市長侯友宜前往視察復建成果。 圖/觀天下有線電視提供
汐止區康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程，提早一個月完工，新北市長侯友宜前往視察復建成果。 圖/觀天下有線電視提供

農曆春節就要到了，新北市政府針對汐止區康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程，提早一個月完工，今(14)日新北市長侯友宜特地前往視察復建成果，他表示，在市府團隊努力下均已提前完工，趕在過年前恢復通行，讓市民有安全順暢的通行環境，安心迎接新年。

新北市長侯友宜表示，去年10月因風神颱風外圍環流影響，強降雨造成康寧街邊坡滑落，危及上方住戶安全；康寧街是新北與基隆的重要交通要道，施工團隊克服地質與天候條件不佳，每日不間斷推進工程，順利提前完工。伯爵街14巷道路下陷，工務局和水利局合作啟動搶災，完成護岸重建並恢復道路通行，展現市府跨局處的協作效率。

包括立委廖先翔，新北市議員周雅玲、白珮茹以及張錦豪還有里長都出席參加，當天由市府工務局、水利局分別針對康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程進行簡報，接著一行人又前往伯爵街14巷現場視察，里內兩處的災後復建工程完工，里長也很感謝。

湖興里里長郭書成說，去年里內康寧街邊坡坍方、還有伯爵街14巷道路塌陷，在經過新北市政府進行搶災復建後，提早完工了，在康寧街邊坡坍方部分，雖然，過程中遇到很多的困難，包含違建拆除，以及和里民協條界面鑑介的問題，也很感謝施工團隊很努力搶災，現在順利完成了。

去年伯爵街14巷發生道路下陷，水利局先行完成護岸改善，在路面與河道下方分別打設96支與95支鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺長的矮牆與鋼板護欄，再由養工處接續進場回填路基與鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能，看完搶災工程結果，市長候友宜也到湖興市民活動中心看看公園裡，去年才剛完工啟用美麗的活動中心，並且和里民互動。

災後 水利局

延伸閱讀

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

新北一天抓20件毒駕 侯友宜痛批是「神智不清的殺人犯」

總預算、國防預算仍卡 侯友宜：多溝通討論

國共論壇將登場 侯友宜：要在對等尊嚴下符合法律與民意

相關新聞

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

蔣萬安打造台北成無菸城市 張景森：是否禁售香菸？

北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區思維，採「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。前政務...

徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

去年Netflix Taiwan發布極限運動「重磅」消息」，世界知名的攀岩好手Alex Honnold將在2026年1月...

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

新北市汐止區伯爵街14巷，去年5月因路面塌陷封閉。康寧街一處邊坡則在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。其中康寧街邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。