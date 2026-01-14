汐止康寧街、伯爵街坍方搶災提前完工 侯友宜視察成果

農曆春節就要到了，新北市政府針對汐止區康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程，提早一個月完工，今(14)日新北市長侯友宜特地前往視察復建成果，他表示，在市府團隊努力下均已提前完工，趕在過年前恢復通行，讓市民有安全順暢的通行環境，安心迎接新年。

新北市長侯友宜表示，去年10月因風神颱風外圍環流影響，強降雨造成康寧街邊坡滑落，危及上方住戶安全；康寧街是新北與基隆的重要交通要道，施工團隊克服地質與天候條件不佳，每日不間斷推進工程，順利提前完工。伯爵街14巷道路下陷，工務局和水利局合作啟動搶災，完成護岸重建並恢復道路通行，展現市府跨局處的協作效率。

包括立委廖先翔，新北市議員周雅玲、白珮茹以及張錦豪還有里長都出席參加，當天由市府工務局、水利局分別針對康寧街邊坡滑落、以及伯爵街14巷道路塌陷的災後復建工程進行簡報，接著一行人又前往伯爵街14巷現場視察，里內兩處的災後復建工程完工，里長也很感謝。

湖興里里長郭書成說，去年里內康寧街邊坡坍方、還有伯爵街14巷道路塌陷，在經過新北市政府進行搶災復建後，提早完工了，在康寧街邊坡坍方部分，雖然，過程中遇到很多的困難，包含違建拆除，以及和里民協條界面鑑介的問題，也很感謝施工團隊很努力搶災，現在順利完成了。

去年伯爵街14巷發生道路下陷，水利局先行完成護岸改善，在路面與河道下方分別打設96支與95支鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺長的矮牆與鋼板護欄，再由養工處接續進場回填路基與鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水排出河道，提升整體防災效能，看完搶災工程結果，市長候友宜也到湖興市民活動中心看看公園裡，去年才剛完工啟用美麗的活動中心，並且和里民互動。