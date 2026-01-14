汐止區厚德里共餐不一樣 佛光山煮臘八粥呷平安

汐止區厚德里每個星期三的老人共餐，這個星期很不一樣，國際佛光會台北仁愛第一分會，結合厚德里辦公處，今(14)日，在活動中心舉辦慶祝佛陀成道紀念日，送臘八粥活動，志工一大早7點開始煮粥，跟大家結緣，這次共要送出2000碗，讓民眾吃平安。

佛光山台北仁愛第一分會督導楊碧雲表示，今天很高興慶祝佛陀成道日，可以來厚德里跟里民結緣，大家一起吃平平安安的臘八粥，希望所有的里民都可以平安健康，也很感謝里長陳有諒給佛光山這樣的因緣，祝福大家都平安健康。

10幾20位的佛光山志工，從前兩天就開始忙，因為，臘八粥配料很多，共八樣，有紅棗、蓮子、紅蘿蔔、芋頭，以及青江菜、花生、油條、米豆，因為都要切小塊，所以，都要先備好料，當天煮粥就放進去熬煮，而中午時間一到，老人家陸續報到，里長、佛光山也將一杯杯熱騰騰的臘八粥送到民眾手上，新年到了，每人再送和諧共生、馬到成功的春聯，讓大家沾沾喜氣。

厚德里長陳有諒說，今天非常高興佛光山來煮臘八粥，為了紀念佛陀成道日，選擇厚德里活動中心煮臘八粥，共要煮2000碗的臘八粥，分送到各個地方，煮好了，再一箱箱的送出去，佛光山的師兄師姊都很辛苦，他們已經連續忙兩天了，今天星期三也是厚德里老人共餐的日子，今天的共餐日，長輩也都來享用臘八粥，很多老人家都很開心，感謝佛光山給厚德里這個機會到活動中心煮臘八粥，再分享到各個地方，把愛分享出去。