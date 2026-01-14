快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業。圖／新北市交通局提供
新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業。圖／新北市交通局提供

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，廣邀停車業者參與，攜手打造兼具智慧科技與便民服務的停車空間。

鍾鳴時表示，新北市第二行政大樓緊鄰捷運先嗇宮站，未來無論是洽公、通勤或參與活動，人車流量皆可望大幅成長。地下停車場將同時提供公務與公共停車使用，規畫設置16格大型車位、1487格小型車位、4格大型重機車位及3004格機車位，服務對象涵蓋臨時停車、月租、公務洽公及活動需求等多元族群，如何讓各類車輛都能快速、順暢進出，將是本案營運管理的關鍵重點。

鍾鳴時說，為提升整體停車品質與使用體驗，交通局規畫引進民間創意與專業能量，由得標業者建置智慧停車管理資訊系統，並導入智慧化停管設備，推動「免下車、免實體卡」的車牌辨識支付服務，讓民眾停車、繳費一次到位。

此次招商說明會邀集公辦民營停車場經營業者及車牌辨識支付業者，共同了解案件內容並交流意見，期盼業者提早掌握招商方向，充裕準備投標作業。

交通局停車管理科長吳清哲並指出，本案預計今年3月底公告招商，透過提前公開案件背景與需求，鼓勵停車場經營業者攜手資訊系統與支付服務夥伴共同投標，確保招商作業如期完成。

交通局表示，第二行政大樓地下停車場招商相關資訊，將於今年3月底前公告於政府電子採購網及交通局網站公告。

停車場 車位 新北

延伸閱讀

新竹棒球場遭傳「挖穿停車場」 市府蒐證：不排除提告

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉市義昌公園地下停車場竣工啟用期曝

台南前瞻補助13座立體停車場完工6座 今年再拚5座啟用

新竹市立棒球場改善進度曝光 懲處名單函送中央

相關新聞

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播，由串流平台N...

徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

去年Netflix Taiwan發布極限運動「重磅」消息」，世界知名的攀岩好手Alex Honnold將在2026年1月...

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

新北市第二行政大樓地下停車場 啟動招商

新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，新北市交通局今天啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，...

蔣萬安打造台北成無菸城市 張景森：是否禁售香菸？

北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區思維，採「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。前政務...

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

新北市汐止區伯爵街14巷，去年5月因路面塌陷封閉。康寧街一處邊坡則在去年10月崩塌，危及下方道路及上方住家。其中康寧街邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。