又有蜘蛛人挑戰徒手登101 民眾讚厲害...有人捏冷汗！

世界級攀岩家Alex Honnold將於1月24日在沒繩索與安全裝備下，徒手攀登台北101外牆，並且開直播。台北一零一董事長賈永婕臉書發聲稱「敬請期待！我的心臟好大啊！」民眾也大讚這位攀岩家、賈董「覺得蠻厲害的！」

對於將有世界級攀岩大神開直播挑戰徒手攀岩台北一零一，記者到台北一零一街訪，在台北一零一上班的蔡姓上班族說，的確會想看直播，對於台北一零一有攀岩家要來挑戰極限，的確是很好行銷，將帶動台北觀光，讓世界再看到台灣地標，至於安全上問題，相信相關單位都會做好相對應配套。

「覺得蠻厲害的！」平常有關注類似極限挑戰的民眾林先生說，這位世界級攀岩家Alex Honnold、及董事長賈永婕都蠻厲害的，認為台灣可以更開放一點，勇於各種正向挑戰活動，如果挑戰成功，對台北市、台灣的觀光行銷一定很有幫助。尤其世界級攀岩家選擇到台北一零一攀爬，代表對方也認可台北一零一這棟建築，有其特殊之處。

不過也有另名林姓民眾認為，會對這樣的極限運動捏把冷汗，尤其聽說這次的挑戰沒有防護措施，因之前就曾有人發生過意外，但如果可以挑戰成功，應會對台北市、台北一零一的觀光行銷很有幫助，前提是安全配套一定要做好。

由於過去曾有外籍跳傘專家未經申請，潛入101觀景台，躍過圍欄從91樓露天觀景台跳傘一躍而下，會不會擔心有人未申請效法？蔡姓先生說，台北一零一的安全措施做得還不錯，應該不會再有人這麼做。