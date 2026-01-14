新店碧瑤社區擋土牆坍塌後續難解 私權修繕成最大關卡

新北市新店碧瑤社區擋土牆去年10月因豪雨坍塌後，至今仍面臨後續修繕與責任歸屬的難題。由於擋土牆屬私人產權，市府目前僅能進行緊急搶修、防止災害擴大，後續整修與長期維護仍須回到社區自行處理，龐大工程費用與住戶共識成為最大挑戰。

新北市養工處長鄭立輝表示，目前整體修繕金額尚未完全確認，相關廠商仍在進行排樁等作業，預估還需約兩個月時間。由於擋土牆位於社區範圍內，依法仍須由社區管委會負責後續處理，市府現階段介入僅限於緊急搶修，確保公共安全，搶修完成後，後續維護仍須由社區自行負責。

新店區長黃秀川指出，目前社區內仍有29戶住戶尚未能返家，市府提供的安置期限為一個月，住戶多以依親或租屋方式暫時安置。至於何時能夠返家，仍須由工務局依安全評估結果認定，工程進度與後續狀況，則以養工處掌握的資訊為準。

針對社區後續可能面臨的困境，新北市建築師公會理事長丘達昌指出，擋土牆屬於私人產權，要進行整修本就必須由住戶共同負擔，但實務上要達成共識相當困難，關鍵在於工程金額往往十分龐大。這類情形在台灣山坡地社區其實相當普遍，並非單一個案，其本質與市區公寓外牆剝落、防水老化需要整修時，住戶難以一致同意出資的問題相似，只是擋土牆工程規模更大、費用更高，使得共識更難凝聚。

丘達昌也指出，市府目前進行的搶修屬於避免災害擴大的公共安全措施，但建築物本體及擋土牆長期安全，仍須由產權所有人自行定期檢查與維護。這樣的結構性困境，長期存在於山坡地社區之中，一旦遇到極端氣候或災害事件，往往就會浮上檯面，成為住戶、政府都難以迴避的現實問題。