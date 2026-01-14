爬過台北101有法國「蜘蛛人」 還有「鐵金剛」偷溜到91樓跳傘

Netflix推出全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」，邀請知名極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，北市警、消指出，活動經合法申請中，若有人群聚集，北市可依台北市大型群聚活動安全管理自治條例，要求提出維安計畫。

另外，北市警局也會視情況，要求主辦單位依規定申請道路管制，規範交通管制範圍。依大型群聚活動自治條例，舉辦大型群聚活動，預計聚集人數達1千人以上，應於活動前就提出申請，不過北市消防局指出，主辦單位並未邀請觀眾觀看攀爬過程，因此尚未提出相關安全維護計畫。

艾力克斯霍諾德攀爬台北101大樓，全程不使用任何安全繩索，攀爬508公尺的玻璃、鋼骨與混凝土，北市警局指出，活動經過申請，目前並無專法限制。2004年法國知名極限攀爬家、「蜘蛛人」亞倫·羅伯特也攀爬過台北101，花了約4小時，從1樓爬到頂端的塔尖，順利登頂，當時是合法受邀表演活動。

警方也指出，2007年奧地利籍定點跳傘專家「鐵金剛」菲立克斯，潛入101觀景台，躍過圍欄從91樓露天觀景台一躍而下，降落後迅速脫下裝備，搭上接應的計程車直奔桃園機場搭機離境飛往香港。

警方指出，若違法攀爬，恐涉及侵入建築物罪，以及社維法；另外，台北101位於處信義區，屬於台北松山機場的管制空域，跳傘或飛無人機，未經民航局核准，也會被依民航法開罰。