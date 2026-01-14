賈永婕自稱「瘋子董事長」爬上台北101最頂端 網評：賈董有夠瘋！

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」（Free Solo）奧斯卡獲獎紀錄片，他將在本月24日嘗試在沒有任何繩索的情況下攀爬台北101外牆（約508公尺），Netflix全球將進行兩小時直播。台北101董事長賈永婕為了此事宣傳，今日秀出賣力登上台北101最頂端並手指著避雷針，她承認自己已腿軟並說自己有瘋子般的勇氣「頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當」。

照片只見賈永婕登上台北101大樓最頂端，她寫下「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟⋯⋯⋯好我承認我腿很軟，有夠高，我只能站一條鋼圈，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」。