攀岩之神徒手挑戰101帶經濟效益？觀光專家：一個話題而已

世界級攀岩家Alex Honnold，即將再度挑戰人類極限，於1月24日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，並且直播。不過對於這次攀岩之神爬台北一零一，能否為台北市帶來觀光經濟效益？中華優質旅遊發展理事長李奇嶽認為，就是「一個話題而已」。

李奇嶽說，要提升台北市的觀光行銷，應該是要讓外國人、台灣人有感，「喜歡來，去消費」，不是找一個蜘蛛人爬一爬而已。

對於Alex Honnold1月24日將在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，並且直播。101董事長賈永婕今也在臉書貼文稱「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」

李奇嶽認為，這次攀岩之神Alex Honnold的直播，就是一個話題、一個行銷。過去也有人攀爬過台北一零一，但對觀光有多大助益？會因為一個攀岩之神爬過，台北一零一的觀光客人數就會增加？尤其台北一零一在世界國際的能見度本來就很高，過去就曾經是世界第一高樓。

不過李認為，這次的攀岩之神來一零一挑戰攀爬直播，有話題也還是很好，可以讓大家注意，但就是一個話題，如果要帶動更大的觀光，還是要有更優質的觀光環境，例如台北一零一的觀景台門票可以讓觀光客折抵消費、活動多一點等，但不是只有找一個蜘蛛人來爬一爬而已。