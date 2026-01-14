快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。圖/Netflix提供
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。圖/Netflix提供

世界級攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將再度挑戰人類極限，將於1月24日，在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，極限挑戰引發各界關注，也讓人好奇為什麼Alex Honnold敢做出這樣大膽的挑戰。

Alex Honnold是當代最具代表性的極限攀岩家之一，也是史上最厲害的「Free Solo」自由攀岩高手，他在從5歲開始就在體育館裡頭練習攀岩，青少年時期就參加了很多國際或者本土的少年攀爬活動競賽。

2017年，Alex Honnold以徒手獨攀的方式攀上優勝美地國家公園巍峨的酋長岩（El Capitan），是第一個也是唯一一個在優勝美地國家公園做到的人，並且擁有最快的優勝美地三冠王攀登記錄，在18小時50分鐘內連接沃特金斯山脈（Mount Watkins）、酋長岩的鼻子（The Nose）和半圓頂西北壁常規路線（Regular Northwest Face of Half Dome）。

Alex Honnold曾說，他喜歡大岩壁上的長路線，而他可以嘗試快速地完成它們，而是2018年傳記紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）以Alex Honnold為主角，該紀錄片還獲得了英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

雖然Alex Honnold過往戰績顯赫，卻不是攀爬台北101的第一人，2004年時法國攀岩者Alain Robert也做過嘗試，當時Alain Robert原要採徒手攀登，但當天天候不佳還下雨，玻璃帷幕過於溼滑，不得不使用安全繩索做防護，並花費近4小時完成這項創舉。

而此次Alex Honnold要挑戰無防護的徒手攀登，加上Netflix將進行直播，也更引起關注。已成為父親的Alex Honnold先前受訪時也坦言心境有所轉變，對成功的定義，不再只是「完成」，而是希望整個過程能夠從容、享受且不留下創傷。「我想帶著笑容完成它，不受傷，保持尊嚴，就像跑完一場超級馬拉松一樣。」

台北101 Netflix 直播

延伸閱讀

Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

台北101必吃新冰品！DQ杜拜巧克力開心果暴風雪登場 玩轉盤就加碼送

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

相關新聞

Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

世界級攀岩家Alex Honnold，即將再度挑戰人類極限，將於1月24日，在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台...

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

世界級攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將再度挑戰人類極限，將於1月24日，在沒有任何繩索與安全裝備的...

蔣萬安拋「台北無菸城」被讚有guts！支持者點出成敗關鍵：難度不低

台北市有望朝「無菸城市」邁進。台北市長蔣萬安日前表示，市府正研議比照東京經驗，推動更嚴格的戶外吸菸管制，未來路邊恐不再開放隨意吸菸，吸菸者須前往指定吸菸區，落實「行走不吸菸、吸菸區才可抽」的原則。

新北區長小幅洗牌 民政局主秘莊茂坤升副局長

新北市長侯友宜正展開新年度行動治理座談，民政局昨發布區長調整人事案，三芝區長賴小萍調任五股區長，平溪區長李天民調三芝區長...

輝達矮胖星艦 為北士科天際線加分

輝達海外總部將以飛碟造型「星艦3.0」坐落北士科，可望成為新地標，旁邊金仁寶計畫蓋55層高樓，與輝達的5層樓成強烈對比。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。