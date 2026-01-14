Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

世界級攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將再度挑戰人類極限，將於1月24日，在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，極限挑戰引發各界關注，也讓人好奇為什麼Alex Honnold敢做出這樣大膽的挑戰。

Alex Honnold是當代最具代表性的極限攀岩家之一，也是史上最厲害的「Free Solo」自由攀岩高手，他在從5歲開始就在體育館裡頭練習攀岩，青少年時期就參加了很多國際或者本土的少年攀爬活動競賽。

2017年，Alex Honnold以徒手獨攀的方式攀上優勝美地國家公園巍峨的酋長岩（El Capitan），是第一個也是唯一一個在優勝美地國家公園做到的人，並且擁有最快的優勝美地三冠王攀登記錄，在18小時50分鐘內連接沃特金斯山脈（Mount Watkins）、酋長岩的鼻子（The Nose）和半圓頂西北壁常規路線（Regular Northwest Face of Half Dome）。

Alex Honnold曾說，他喜歡大岩壁上的長路線，而他可以嘗試快速地完成它們，而是2018年傳記紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）以Alex Honnold為主角，該紀錄片還獲得了英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

雖然Alex Honnold過往戰績顯赫，卻不是攀爬台北101的第一人，2004年時法國攀岩者Alain Robert也做過嘗試，當時Alain Robert原要採徒手攀登，但當天天候不佳還下雨，玻璃帷幕過於溼滑，不得不使用安全繩索做防護，並花費近4小時完成這項創舉。

而此次Alex Honnold要挑戰無防護的徒手攀登，加上Netflix將進行直播，也更引起關注。已成為父親的Alex Honnold先前受訪時也坦言心境有所轉變，對成功的定義，不再只是「完成」，而是希望整個過程能夠從容、享受且不留下創傷。「我想帶著笑容完成它，不受傷，保持尊嚴，就像跑完一場超級馬拉松一樣。」