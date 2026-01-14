蔣萬安拋「台北無菸城」被讚有guts！支持者點出成敗關鍵：難度不低

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長蔣萬安日前表示，市府正研議比照東京經驗，推動更嚴格的戶外吸菸管制。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安日前表示，市府正研議比照東京經驗，推動更嚴格的戶外吸菸管制。記者林澔一／攝影

台北市有望朝「無菸城市」邁進。台北市長蔣萬安日前表示，市府正研議比照東京經驗，推動更嚴格的戶外吸菸管制，未來路邊恐不再開放隨意吸菸，吸菸者須前往指定區域，落實「行走不吸菸、吸菸區才可抽」的原則。相關消息曝光後，在Dcard引起熱議

據了解，配套措施除規畫設置多處戶外吸菸區，清楚標示可吸菸地點，也將加強取締亂丟菸蒂行為，違者最高可罰新台幣6000元，最低罰鍰也達3600元，罰則被形容為「相當有感」、「有夠貴」。

市府指出，政策核心在於降低二手菸暴露，讓不吸菸者能避開菸害，同時也讓吸菸者有明確、集中且相對不影響他人的空間。根據研考會統計，高達85%市民支持戶外定點吸菸，顯示長期受二手菸困擾的民眾比例不低。

在Dcard上，多數網友表達高度支持，直言「德政，癮君子退散」、「早該這樣做」，甚至有人希望「全台都能這樣實行」，盼其他縣市首長也能跟進蔣萬安的政策，也希望未來電子煙一併納入該政策內施行。

不少人分享自身在街頭、早餐店或住家門口被迫吸二手菸的經驗，認為公共空間不應承擔他人吸菸的外部成本。也有抽菸者現身說法，表示自己同樣不喜歡邊走邊抽影響他人，也會準備攜帶式煙灰缸，認為抽菸的人亂丟菸蒂真的很不好，認同政府設立吸菸區的做法。

不過，也有部分聲音提醒，該政策執行的難度不低，關鍵在於是否能確實稽查與開罰，避免流於口號，「希望不是只講，騙取流量」。有人建議「希望實施前幾週可以加大警力勸導，甚至直接開單」、「菸稅也順便調一調，將稅金拿來蓋吸菸區」。

另有人擔心，若吸菸區設置位置不當，仍可能造成下風處民眾被迫吸入二手菸的窘境。也有網友指出，全面禁菸政策可能對部分族群與選票結構產生影響，有人認為將有助提升蔣萬安市長的好評，「敢推這個，真的很有guts！」

整體而言，台北市推動戶外禁菸、朝無菸城市邁進的構想，獲得壓倒性的網路好評，但實際成效仍有賴後續法規細節，及第一線執法人員的落實程度。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

