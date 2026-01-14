聽新聞
捨己救人 北捷設余家昶紀念碑

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷昨天設置余家昶永久紀念牌（圖），台北市副市長林奕華與台北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。圖／台北捷運公司提供
台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為紀念余的義舉，在捷運台北車站地下1樓M8出口通道牆面設置永久紀念碑，文末寫下「正氣長存、浩然永在」，表達敬意與懷念。

事件發生後，北捷曾設置暫時性悼念牆，民眾以花海送別余家昶，但北捷表示，請經過紀念碑的悼念者勿放置花束等物品，以免影響通行。

北捷昨天設置余家昶永久紀念牌，台北市副市長林奕華（右一）與台北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。圖／台北捷運公司提供
北捷表示，為感念余家昶於1219事件中見義勇為、捨己救人的崇高精神，北捷在捷運台北車站設置永久紀念牌，昨由副市長林奕華、北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。但因余家昶家屬希望低調，因此未開記者會，也無致詞。

北捷說明，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余家昶永垂不朽的精神。由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

「余家昶先生見義勇為殉難紀念碑」上寫著，余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而，余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。

