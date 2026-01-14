捨己救人 北捷設余家昶紀念碑

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為紀念余的義舉，在捷運台北車站地下1樓M8出口通道牆面設置永久紀念碑，文末寫下「正氣長存、浩然永在」，表達敬意與懷念。

事件發生後，北捷曾設置暫時性悼念牆，民眾以花海送別余家昶，但北捷表示，請經過紀念碑的悼念者勿放置花束等物品，以免影響通行。

北捷昨天設置余家昶永久紀念牌，台北市副市長林奕華（右一）與台北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。圖／台北捷運公司提供

北捷表示，為感念余家昶於1219事件中見義勇為、捨己救人的崇高精神，北捷在捷運台北車站設置永久紀念牌，昨由副市長林奕華、北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。但因余家昶家屬希望低調，因此未開記者會，也無致詞。

北捷說明，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余家昶永垂不朽的精神。由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

「余家昶先生見義勇為殉難紀念碑」上寫著，余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而，余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。