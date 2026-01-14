聽新聞
輝達矮胖星艦 為北士科天際線加分

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，但根據初步規劃圖，外觀與美國總部類似，卻面臨綠容率、屋頂光電板設置可能不符法規。本報資料照片
輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，但根據初步規劃圖，外觀與美國總部類似，卻面臨綠容率、屋頂光電板設置可能不符法規。本報資料照片

輝達海外總部將以飛碟造型「星艦3.0」坐落北士科，可望成為新地標，旁邊金仁寶計畫蓋55層高樓，與輝達的5層樓成強烈對比。學者指出，輝達帶來特色建築，更盼帶動科技園區新思維；專家和議員認為，輝達降低高度會減少視覺衝擊，對士北天際線反而有加分。

輝達與北市府預計農曆年前簽約，今年中動工，興建期約3至4年。文化大學景觀學系教授郭瓊瑩說，輝達進駐將改變北士科一帶的生活型態，帶進矽谷科技人的「價值觀、生活觀」，甚至周邊社子島、關渡、洲美等，都可因輝達落腳重新思考發展。

郭瓊瑩說，例如要打造生態景觀休閒區的社子島，可由北士科連結社子島、關渡、洲美、北士科成為台北都會區新亮點，讓高科技產業與高科技智慧都會型農業，交融互生，獲得共蠃。

荒野保護協會創會成員、姜阿新教育基金會董事長黃雍熙也認為，北士科開發先前因沒控管建物高度，已形成景觀災難，「星艦3.0」只蓋5層樓屬矮胖建築，與旁邊的金仁寶55高樓將形成強烈對比，他認為這是好事，儘管不對稱，但輝達讓北士科景觀中間有個缺口，可成為特色，「市區端還可看到一點陽明山景觀」。

「有高有低才正常。」在地議員陳賢蔚說，輝達是北士科重要地標，仿照美國總部已是亮點，降低高度也會減少視覺衝擊，對士北天際線有加分。不過他也坦言，會擔心「矮胖型」建物會影響周邊公用空間，如法定空地是否因此縮小，北市府應盡可能協助解決。

都發局長簡瑟芳表示，城市裡的建物有高、有低，與建蔽率、容積率有關，輝達總部案會進都市設計審議，申設單位會就周邊模擬設計，審議時，委員也會給予設計建議。

