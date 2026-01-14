輝達總部「星艦3.0」 遇上綠建築法規待解

輝達海外總部落腳北士科，本月26日北市都委會將審議都市計畫變更。據了解，輝達總部「星艦3.0」規畫圖，外型與美國總部相近，飛碟造型僅5層樓高，屋頂採科技感折疊設計，卻面臨綠容率不高、屋頂未設光電板兩大問題，恐難符合北市建築相關法規要求。

台北市長蔣萬安昨表示，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序並合法解決目前的疑慮，預計農曆年前完成簽約。

輝達美國總部是以星際爭霸戰中的太空船為靈感命名、設計，2座總部大樓分別命名為「奮進號（Endeavor 101）」和「航海家號（Voyager）」，外觀比照2艘太空船打造，強調科技感與未來感，也因此台灣的輝達海外總部被定位為星艦3.0。

據了解，負責設計的姚仁喜建築師團隊上周五與北市府局處會面討論，希望總部的「星艦3.0」可以部分「排除」台灣相關建築法規要求，如北市綠建築自治條例的新建物需設置光電板；還有新建築要求的綠覆率／綠容率。

北市副市長李四川坦言，輝達總部不要蓋高，容積率也不會用完，但根據今年1月剛上路的北市新建建築物綠化實施規則，有規定新建建物的綠覆率與綠容率，因以前綠化都是平面，綠覆率是垂直綠化，若蓋20層樓，每層陽台都須綠化；從輝達總部初步設計圖，建物容積率蓋不完，的確綠容率恐難符合。但這部分應會在都委會討論如何排除。

至於屋頂光電板，北市綠建築自治條例規定，一定規模新建物屋頂需設置光電板，李四川說，輝達總部星艦3.0的屋頂採科技感的折疊式設計，因美國總部星艦也沒使用光電板，建築師希望「排除」星艦3.0需設置光電板，因法規條文有「新建物因用途或構造特殊，經市府核定者，得不適用」，應能解套。

北市議員曾獻瑩說，希望不要因建築設計影響輝達進駐，包括綠化、光電相關自治條例，目的都是要帶來城市發電與綠化，若輝達進駐效益遠大於此，就不應被限制，但仍要兼顧守法，建議可透過專案或回饋，議員應都會支持。