聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部「星艦3.0」 遇上綠建築法規待解

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
輝達將在台灣籌建星艦3.0，圖為輝達美國總部，以星際爭霸戰中的星艦「奮進號 」和「航行者號」組成。本報資料照片
輝達將在台灣籌建星艦3.0，圖為輝達美國總部，以星際爭霸戰中的星艦「奮進號 」和「航行者號」組成。本報資料照片

輝達海外總部落腳北士科，本月26日北市都委會將審議都市計畫變更。據了解，輝達總部「星艦3.0」規畫圖，外型與美國總部相近，飛碟造型僅5層樓高，屋頂採科技感折疊設計，卻面臨綠容率不高、屋頂未設光電板兩大問題，恐難符合北市建築相關法規要求。

台北市長蔣萬安昨表示，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序並合法解決目前的疑慮，預計農曆年前完成簽約。

輝達美國總部是以星際爭霸戰中的太空船為靈感命名、設計，2座總部大樓分別命名為「奮進號（Endeavor 101）」和「航海家號（Voyager）」，外觀比照2艘太空船打造，強調科技感與未來感，也因此台灣的輝達海外總部被定位為星艦3.0。

據了解，負責設計的姚仁喜建築師團隊上周五與北市府局處會面討論，希望總部的「星艦3.0」可以部分「排除」台灣相關建築法規要求，如北市綠建築自治條例的新建物需設置光電板；還有新建築要求的綠覆率／綠容率。

北市副市長李四川坦言，輝達總部不要蓋高，容積率也不會用完，但根據今年1月剛上路的北市新建建築物綠化實施規則，有規定新建建物的綠覆率與綠容率，因以前綠化都是平面，綠覆率是垂直綠化，若蓋20層樓，每層陽台都須綠化；從輝達總部初步設計圖，建物容積率蓋不完，的確綠容率恐難符合。但這部分應會在都委會討論如何排除。

至於屋頂光電板，北市綠建築自治條例規定，一定規模新建物屋頂需設置光電板，李四川說，輝達總部星艦3.0的屋頂採科技感的折疊式設計，因美國總部星艦也沒使用光電板，建築師希望「排除」星艦3.0需設置光電板，因法規條文有「新建物因用途或構造特殊，經市府核定者，得不適用」，應能解套。

北市議員曾獻瑩說，希望不要因建築設計影響輝達進駐，包括綠化、光電相關自治條例，目的都是要帶來城市發電與綠化，若輝達進駐效益遠大於此，就不應被限制，但仍要兼顧守法，建議可透過專案或回饋，議員應都會支持。

光電板 綠建築 李四川 容積率 蔣萬安 曾獻瑩 輝達

延伸閱讀

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

大陸客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

相關新聞

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

輝達總部「星艦3.0」 遇上綠建築法規待解

輝達海外總部落腳北士科，本月26日北市都委會將審議都市計畫變更。據了解，輝達總部「星艦3.0」規畫圖，外型與美國總部相近...

輝達矮胖星艦 為北士科天際線加分

輝達海外總部將以飛碟造型「星艦3.0」坐落北士科，可望成為新地標，旁邊金仁寶計畫蓋55層高樓，與輝達的5層樓成強烈對比。...

捨己救人 北捷設余家昶紀念碑

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為紀念余的義舉，在捷運台北車站地下1樓M8出口通道...

防火巷三不管遭「花式占用」 新北公權力難伸張

新北市長侯友宜8年任期最後一次行動治理昨開跑，首場在永和區。

大型重機改停機車格 新北逐月開放

新北今年7月前將逐步擴大開放大型重機停路邊收費機車格，交通局昨宣布規畫期程，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山，5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。