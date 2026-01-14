聽新聞
北市擬再發債 總額度逾25億

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市財政局曾於2024年發行2次社會責任債券，累計總額達100億元，北市財政局昨宣布，今年規畫再發行永續發展債券，預計在第一季發行，將比前年1月發行的額度25億還高，仍會投入捷運建設。

台北市於2024年率全國之先，首發永續發展政府債券，目前包括桃園、高雄市都有這類綠色概念的社會責任債券。

財政局長胡曉嵐表示，今年預計第一季要發行的永續發展債券金額、利率，因目前預算還在議會審議中，且OTC也還在審，但預估非常樂觀，可能超越前年第一次發行的25億元。

胡曉嵐說，今年度會選在第一季發行，也是考慮市場利率行情，還有市府資金需求等綜合考量。

北市財政局表示，發行永續債是希望引入穩定的長期資金，透過優質財務工具，提升財務效益與施政效能並強化永續治理，發揮「1+1大於2」的功效。

至於市長蔣萬安執政邁入3周年，財政局表示，蔣萬安上任至今年，減債金額累計將達400億元，減債金額為全國地方政府之冠，每位市民平均負債可以降至2萬元。

胡曉嵐表示，蔣萬安4年減債400億，平均每年減債100億，也就是每一市民平均的負債，將從他上任的3.6萬元，降到2萬元，代表台北市的財政更加健全，未來面對景氣波動，或推動重大建設時，也更有韌性。

