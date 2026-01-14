聽新聞
大型重機改停機車格 新北逐月開放

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影
新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影

新北今年7月前將逐步擴大開放大型重機停路邊收費機車格，交通局昨宣布規畫期程，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山，5月擴及中和、永和、土城及淡水，7月再增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等行政區。收費方式比照大重機專用格4小時30元。

新北交通局昨在道安會報表示，市府2024年9月起已在全市推動15處、48格大型重機專用停車格，採每4小時30元計費。

2025年8月進一步試辦開放板橋、新店區路邊機車格供大型重機停放。

交通局分析板橋、新店兩區試辦半年使用情形，政策上路後每日約減少4.5輛大型重機停放於汽車格，並增加約7.2輛次停放於收費機車格，開放措施有助提升車格使用效率與大型重機停車便利性。

交通局觀察，大型重機整體停車率仍不高，對一般機車停車供需影響有限，開放停在收費機車格，仍可維持現行停車秩序。

民調結果顯示，52.5％民眾支持開放大型重機停放機車格，反對比率36.8％，今年擴大選擇周轉率高、且較易管理的收費機車格及既有開放路段持續推動，配合中央研議修法方向，滾動檢討成效。

交通局長鍾鳴時說，依法大型重型機車被歸類為汽車，可停放汽車停車格，實務觀察發現，大型重機停汽車格後，整體空間使用效率不佳，降低格位周轉與使用率，市府嘗試設置大型重機專用停車格，也在板橋、新店試辦開放路邊機車公共車位供大型重機停放，逐漸看到成效。

